Медицинский центр SPA ДО НЕБА возобновляет работу в ограниченном режиме.
В центре доступны следующие услуги:
Массажи:
- аппаратный;
- спортивный;
- расслабляющий;
- антицеллюлитный;
- лимфодренажный;
- оздоровительный;
- хиромассаж.
Косметология:
- ультразвуковая чистка лица;
- аппаратная косметология (дермотония лица, фотобиомодуляция, алмазный пилинг лица);
- пилинги на косметике DERMATIME, пилинг PRX-T33;
- уходовые процедуры на косметике COMFORT ZONE;
- массаж лица.
Адрес: г. Псков, Иркутский переулок, 2 СРП «Простория»
Номер телефона для предварительной записи: 797-030.