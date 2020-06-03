Общество

Дезинфекцию администрации Великих Лук провели сотрудники МЧС

Сотрудники МЧС провели 4 июня санитарную обработку помещений Великолукского районного суда, администраций города и района, управления образования и ЖКХ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, в условиях сложной эпидемической обстановки социально значимые объекты продолжают принимать большое количество людей, что создает необходимость дополнительной дезинфекции.

Для дезинфекции специалисты чрезвычайного ведомства использовали мобильный комплекс специальной обработки. Дезинфицирующими средствами, безопасными для людей, животных и окружающей среды, но разрушительно действующими на вирусы, были обработаны прилегающая территория и помещения объектов, уточнили в ведомстве.

Напомним, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, по всей стране сотрудники МЧС проводят масштабные работы по санитарной обработке мест массового скопления и пребывания людей.