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Общество

Подразделение по делам несовершеннолетних в Пскове отметило 85-летие

05.06.2020 14:07|ПсковКомментариев: 0

Торжественное собрание, посвященное 85-летию со дня образования ПДН в системе органов внутренних дел России, состоялось сегодня, 5 июня, в большом зале УМВД по Пскову. От имени главы города Елены Полонской и депутатов гордумы присутствующих поздравил советник главы Пскова Александр Гончаренко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Он отметил, что на протяжении всей истории страны дети переживали трудное положение и зачастую оставались одни. Во время Великой Отечественной войны, во время перестройки - дети всегда нуждались в поддержке и особом внимании. Поэтому задача сотрудников ПДН - указать правильный путь потерявшимся в этом мире детям.

«В глазах таких детей видна печаль, с которой они проживают эту жизнь. Хотелось бы пожелать, чтобы вам всегда хватало душевного тепла, чтобы разогнать эту печаль», - сказал советник главы.

С приветственной речью перед сотрудниками ПДН выступил заместитель начальника УМВД по городу Пскову Игорь Сподынюк.

По его словам, от качественной и добросовестной работы подразделения зависит, каким будет наше общество. Замруководителя поблагодарил личный состав подразделений по делам несовершеннолетних за ответственную службу и пожелал им крепкого здоровья, счастья и уверенности в своем деле. «Пусть высокий уровень профессионализма и жизненная стойкость помогают вам решать ответственные задачи», - добавил он

Слова поздравления в адрес сотрудников ПДН прозвучали и от уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой.

«Неслучайно чаще всего сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних - женщины. Именно женщина может найти тонкую ниточку соприкосновения с ребенком», - заметила она и передала слова благодарности от руководителей образовательных учреждений за помощь, оказанную в борьбе с детской преступностью и социальным неблагополучием. «Результатом вашей деятельности станет то, какими глазами будут смотреть дети на мир, в котором мы живем», - заключила Наталия Соколова.

На торжественном собрании были зачитаны поздравительные адреса и приказы о поощрении личного состава ПДН.

Теги: #праздник #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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