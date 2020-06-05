«Гражданский экзамен» предлагают сдать жителям Псковской области

Жители Псковской области могут сдать «Гражданский экзамен». Интерактивное тестирование посвящено Дню России, который отмечается 12 июня.
Тестирование можно будет пройти на сайте гражданскийэкзамен.рф с 9 по 12 июня. В составе теста будет 50 вопросов, посвященных основным победам, достижениям, героям современной истории нашей страны. Каждый участник сможет проверить свои знания основных символов и дат, важных для каждого россиянина, сообщается в сообществе «Молодежного парламента при ПОСД» в социальных сетях.
Участники «гражданского экзамена» получат электронный именной сертификат о его прохождении.
Впервые «Гражданский экзамен» прошел 12 декабря 2019 года, в День Конституции Российской Федерации. На вопросы тогда ответили более 200 тысяч россиян.