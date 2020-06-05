Общество

«Гражданский экзамен» предлагают сдать жителям Псковской области

Жители Псковской области могут сдать «Гражданский экзамен». Интерактивное тестирование посвящено Дню России, который отмечается 12 июня.

Тестирование можно будет пройти на сайте гражданскийэкзамен.рф с 9 по 12 июня. В составе теста будет 50 вопросов, посвященных основным победам, достижениям, героям современной истории нашей страны. Каждый участник сможет проверить свои знания основных символов и дат, важных для каждого россиянина, сообщается в сообществе «Молодежного парламента при ПОСД» в социальных сетях.

Участники «гражданского экзамена» получат электронный именной сертификат о его прохождении.

Впервые «Гражданский экзамен» прошел 12 декабря 2019 года, в День Конституции Российской Федерации. На вопросы тогда ответили более 200 тысяч россиян.