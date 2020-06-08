Общество

Власти Великих Лук поблагодарили соцработников за самоотверженный труд в период пандемии

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава городской администрации Людмила Романова поздравили великолучан с Днем социального работника, который отмечается сегодня, 8 июня.

«Уважаемые работники и ветераны сферы социального обслуживания Великих Лук! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем социального работника! Ваша профессия – одна из самых гуманных на земле, она требует не только высокой квалификации или опыта, но и большой самоотдачи, особого склада характера, сострадания, трудолюбия. Ваша работа зачастую не имеет временных рамок, не останавливается в выходные и праздники. В любой день и время вы должны быть готовы оказать помощь тому, кому она необходима, - говорится в поздравлении. - Сотрудники учреждений социальной сферы нашего города вкладывают душу в свою работу, отдают тепло сердец и дарят заботу сотням великолучан, нуждающимся в поддержке и внимании. Это достойно глубокой признательности».

Градоначальники также поблагодарили социальных работников Великих Лук за весомую помощь одиноким людям, ветеранам, многодетным семьям, маленьким и юным горожанам, находящимся в трудной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Особого уважения заслуживает ваш самоотверженный труд в период введенных ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, ваша доброта, милосердие, отзывчивость, которые вы проявляете к каждому человеку. Желаем вам крепкого здоровья, большого человеческого счастья, согласия в семьях, добра, благополучия и успехов в вашем ответственном общественно значимом социальном служении! С праздником!» - отмечается в поздравлении.