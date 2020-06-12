Общество

Власти Великих Лук: День России напоминает об общей ответственности граждан за настоящее и будущее страны

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава городской администрации Людмила Романова поздравили великолучан с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня.

«Уважаемые великолучане! От всей души поздравляем вас с одним из наших главных государственных праздников – Днем России! Этот день символизирует единство многонационального Российского государства, напоминает об общей ответственности граждан за настоящее и будущее страны. Мы по праву гордимся Россией – сильной и могучей державой, героическими победами и великими свершениями предков, достижениями современников. Наша святая обязанность – хранить и передавать из поколения в поколение богатую историю Отечества, беречь и приумножать многовековые традиции народа, исконные патриотические и духовные ценности, - отмечается в поздравлении. - Сегодня именно от нас зависит благополучие России, ее экономическое и социальное развитие, будущее малой родины, наших детей и внуков. Сохраняя все, что уже создано, мы должны совместными усилиями сделать Российское государство еще более могущественным, честно трудиться, стремиться к покорению новых вершин в профессии, науке, культуре и спорте во славу Отчизны».

Глава города и глава городской администрации также подчеркнули, что «среди великолучан много талантливых, трудолюбивых, ответственных людей, которые вносят весомый вклад в укрепление экономики и социальной сферы города, области и всей страны». «Каждый, кто добросовестно работал и работает на благо Великих Лук и России, достоин большой благодарности и признательности», - подчеркнули они и пожелали землякам крепкого здоровья, успешной реализации проектов и планов, благополучия, добра и согласия в семьях.