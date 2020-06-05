Общество

«Псковпассажиравтотрансу» в кратчайшие сроки предоставят субсидию для выплаты зарплат

Предприятию «Псковпассажиравтотранс» в кратчайшие сроки будет предоставлена субсидия, которая может быть направлена на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин 4 июня на сайте губернатора Михаила Ведерникова, отвечая на обращение работника транспортного предприятия по вопросу задержки выплаты заработной платы сотрудникам ГППО «Псковпассажиравтоторанс».

В период с конца 2018 года и по апрель 2020 заработная зарплата сотрудникам предприятия выплачивалась стабильно и без задержек.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и введением на территории Псковской области ограничительных мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции, резко сократилось количество пассажиров на маршрутах и объемы предоставляемых транспортных услуг, что отрицательно отразилось на финансовом положении предприятия.

«Поскольку доплаты водителям и кондукторам напрямую зависят от выручки, то ввиду ее резкого падения соответственно уменьшились и доплаты сотрудникам. Выручка предприятия за апрель 2020 года по сравнению мартом 2020 года снизилась на 84%, объем денежных средств, полученных от проездной платы, не позволил своевременно и в полном объеме осуществить выплату заработной платы сотрудникам. На сегодняшний день собственных средств предприятия хватает лишь для обеспечения заправки подвижного состава», - пояснил Борис Елкин.

«С целью поддержки предприятия в настоящее время администрацией области в оперативном порядке подготовлены документы о выделении предприятию субсидии из областного бюджета. После прохождения необходимого согласования предприятию в кратчайшие сроки будет предоставлена субсидия, которая сможет быть направлена на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам», - добавил Борис Елкин.