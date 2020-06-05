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Общество

В ВОЗ позитивно оценили широкий охват тестированием на коронавирус в России

05.06.2020 15:23|ПсковКомментариев: 0

Россия «вышла на плато» в том, что касается заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, позитивно оценив тот факт, что в стране осуществляется широкий охват населения тестированием на наличие инфекции.

«В настоящее время Россия демонстрирует плато», - сказала она. Харрис также добавила, что «Россия осуществляет много тестов, и это здорово».

Официальный представитель подчеркнула, что такие меры «помогают выявить много случаев» заболевания, и «это действительно хорошо». Вместе с тем, отметила она, при всей важности этой работы необходимо также выявлять людей, которые потенциально могут подвергнуться заражению, сообщает ТАСС. 

«Очень важно также осуществлять меры социального дистанцирования», - констатировала Харрис.

Отвечая на вопрос о том, что в ВОЗ думают по поводу проведения в России 24 июня парада Победы, она сказала: «Когда планируются массовые мероприятия, мы не говорим, что вы не можете проводить массовые мероприятия. Мы говорим: Проведите оценку риска и разработайте меры безопасности для предотвращения передачи».

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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