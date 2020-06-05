Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Правила использования газа
Нескучная самоизоляция
Резиновые сапоги: за и против
Пушкинский фестиваль онлайн
Недооцененный город
Гонки по вертикали
рывок нацпроекта «культура»
Зрелище для плебеев
Телефон прямого эфира 56-73-72
Найти и обезвредить
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
 
 
 
ещё Общество 05.06.2020 13:201 Московские медики готовы помочь в организации ковид-центра в Великих Луках 05.06.2020 16:450 Псковичей приглашают принять участие в проекте-конкурсе, посвященном детям войны 05.06.2020 16:391 Визуальный мусор или современный подарок: горожане спорят о новом «сердце» на реке Пскове 05.06.2020 16:230 В Псковской области начался прием заявлений для голосования по Конституции по месту пребывания 05.06.2020 16:170 Медицинский центр SPA ДО НЕБА возобновляет работу в ограниченном режиме 05.06.2020 16:090 Грозы ожидаются завтра в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 04.06.2020 09:307 Скончался боровшийся в Пскове с коронавирусом врач-реаниматолог 04.06.2020 11:3028 Великие Луки могут закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате 03.06.2020 12:1514 53 ребенка и 19 сотрудников псковского детского сада отправлены на самоизоляцию из-за коронавируса 04.06.2020 06:525 1130 человек заразились коронавирусом в Псковской области 03.06.2020 01:1415 Число зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 1066 человек
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Визуальный мусор или современный подарок: горожане спорят о новом «сердце» на реке Пскове

05.06.2020 16:39|ПсковКомментариев: 1

Уродством и плагиатом называют одни псковичи конструкцию «Я люблю Псков», пока другие стирают пальцы, лайкая новости о ее установке. «Убожество», «Перед туристами стыдно», «Бесплатная реклама под соусом подарка». Это подписчики группы ПЛН «ВКонтакте» не стесняются в выражении чувств по поводу установки конструкции «Я люблю Псков». Кто бы сомневался! Появившийся 3 июня над рекой Псковой декоративный знак одним сильно понравился, а других поверг в ужас - все в исконно псковских традициях. Поставленная напротив университетского общежития конструкция стала подарком городу от частной фирмы, где занимаются лазерной резкой по металлу. Немного вот и для города нарезали. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера разбиралась, не постигнет ли конструкцию такое же бесследное исчезновение, какое год назад произошло с сердцем на Великой.

Пусть сделают красиво

«Некрасивой железной вещью» называет конструкцию архитектор Ирина Голубева, заместитель председателя реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Она акцентирует внимание на позиции главного архитектора области Евгения Шапкина, который не раз заявлял, что Псков загружен визуальным мусором, плохими вывесками и объявлениями. К визуальному мусору Ирина Голубева относит и эту конструкцию.

Спортсмен Александр Кузьмин стал одним из первых, кто сделал фото в новой локации.

Спортсмен Александр Кузьмин стал одним из первых, кто сделал фото в новой локации.

«Конструкция не несет в себе художественной ценности, не вписана в ландшафт и среду, резко контрастирует с памятниками, на которые накладывается. Это жесткая, абсолютно недизайнерская, штампованная форма. Материал ужасный, он сюда совсем не годится, это все совсем не идет к нашему историческому центру. Я просто в шоке. Конечно, приезжему народу все равно на каком фоне фотографироваться. Но разве можно навязывать людям такую декорацию на фоне Троицкого собора? Понятен интерес ее изготовителей в рекламе. Пускай тогда сделают красиво!»

Ирина Голубева подчеркивает, что помимо эстетической есть еще и законодательная проблема. Она намерена обратиться с письмом в областной комитет по охране объектов культурного наследия.

«Будем заявлять о том, что это ошибка. Здесь зона охраняемого природного ландшафта. В прошлом году был скандал с батутами и торговыми павильонами. По закону, здесь могут стоять малые архитектурные формы: фонари, скамейки, урны. Они функциональны, для чего-то существуют. А это для чего? Чтобы фотографироваться? Такого назначения в законе не указано», - безжалостна специалист.

Так видят

Те, кому «вещь» понравилась, в полемику не вступают. Делают аватарки на фоне знака и ставят лайки, их число под новостью об установке конструкции в нашей группе стремительно приближается к 700 - идем на рекорд!

Ещё одну аватарку для соцсетей сделал пскович Вадим Тетерин.

Кристина Кобызь, председатель городского комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму, поясняет, что место выбирала специально созданная комиссия. Искали красивый вид, который конструкция при этом не заслонила бы.

«Здесь можно сфотографировать со знаком - в трендах современного мира - или без знака, место это позволяет. Это современный яркий знак, как в других городах. Понятно, что мы гордимся древней историей и везде ее пропагандируем, но и идем в ногу со временем тоже. Знак — подарок современных предпринимателей, вот так молодые люди видят его», - говорит Кристина Кобызь.

В состав комиссии, которая согласовывала установку конструкции, входили представители городского и областного комитетов по туризму, областного комитета по охране объектов культурного наследия, управления городского хозяйства. Кристина Кобызь призывает псковичей бережно относиться к подарку и обещает, что скоро на него будет направлена камера видеонаблюдения.

«Главное, чтобы не было свинюшек, которые вставали бы на знак и рисовали бы на нем черным фломастером, чтобы все псковичи любили город, как мы, и гордились им», - заключила Кристина Кобызь.

Ну стоит и стоит

Фирма, подарившая знак, обещает в случае необходимости его подкрасить. Работа по изготовлению конструкции заняла три недели.

Над изготовлением знака работали три недели. Фото пресс-службы муниципалитета.

«Хочется, чтобы в городе было место для фотографирования. Во многих городах есть этот знак, почему в Пскове нет? Пускай будет, - говорит представительница компании Александра, она просит не называть свою фамилию после прочитанного в сети негатива. - Пишут, что у администрации появились деньги. Наша компания решила сделать подарок, купить металл, покрасить и просто подарить городу, чтобы люди радовались, приходили на современное место встречи, а не только к памятнику Ленину. Мы лично всем довольны! Главное, что администрация нашу инициативу оценила, как и большинство людей».

Архитектор Владимир Шуляковский стоит на примирительной позиции. После просьбы Псковской Ленты Новостей о комментарии, он съездил на место, лично оценить новый элемент городской среды.

«Во-первых, сделано хорошо, качественно, железо гладенькое, красочка качественная, - поделился Владимир Шуляовский впечатлениями. - Во-вторых: стоит и стоит. Не могу сказать, что знак сильно огорчил меня. Кто-то скажет, что он заслоняет собор, но я бы предложил отойти вправо или влево на два шага. Не могу также сказать, чтобы знак сильно радовал. Какого-то особого своеобразия в этом нет, тема популярная во всех городах. Как одинаковые кроссовки у всех на ногах. Эксклюзив захватывает больше, чем типовая вещь. Но если радует кого-то, ну и на здоровье».

Посмотрим, надолго ли задержится новое сердце на берегу Псковы. Вспомним, как прошлым летом на Великой установили «Семейное дерево сердец», открыв кованую скульптуру с помпой на Форуме молодых семей. Быстро выяснилось, что скульптура стоит без каких-либо согласований, после чего было заявлено, что сердце не открыли, а презентовали.

Прошлогоднее сердце простояло на Великой всего несколько дней. 

С набережной подальше конструкцию убрали, «чтобы довести до ума». На прежнее место «сердце деревьев» (так было бы конструкцию назвать правильнее) уже не вернулось, а было спрятано во дворе Дворца бракосочетаний. Так сказать, не для широкой публики. Так что к новому сердцу пусть поспешат те, кому оно пришлось по душе - сложно угадать, где мы можем найти его уже завтра.

Юлия Магера

Пресс-портрет
Голубева Лидия Григорьевна
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 1018 человек
05.06.2020, 17:040 «Ауди» угнали в Новосокольниках с улицы Тракторной 05.06.2020, 17:000 Билл Гейтс счел глупыми теории о чипировании людей 05.06.2020, 16:570 В Псковском соединении ВДВ завершился чемпионат по летнему офицерскому троеборью 05.06.2020, 16:540 Почему Псковской области не дали денег на вывоз ТКО?
05.06.2020, 16:510 Дмитрий Месхиев: Онлайн-показы спектаклей только подогреют интерес зрителей к театру 05.06.2020, 16:450 Псковичей приглашают принять участие в проекте-конкурсе, посвященном детям войны 05.06.2020, 16:400 Госавтоинспекция просит псковичей исключить поездки рядом с храмами 7 июня 05.06.2020, 16:391 Визуальный мусор или современный подарок: горожане спорят о новом «сердце» на реке Пскове
05.06.2020, 16:320 Псковской филармонии удалось сохранить всех сотрудников и зарплаты 05.06.2020, 16:260 Более 100 партий мяса из Псковской области отправили в Азербайджан, Вьетнам и Гонконг 05.06.2020, 16:230 В Псковской области начался прием заявлений для голосования по Конституции по месту пребывания 05.06.2020, 16:220 Насытить событийную повестку региона намерен «Псковконцерт»
05.06.2020, 16:170 Медицинский центр SPA ДО НЕБА возобновляет работу в ограниченном режиме 05.06.2020, 16:150 На концерт Олега Погудина в день рождения Пушкина приглашает «Михайловское» 05.06.2020, 16:090 Грозы ожидаются завтра в Псковской области 05.06.2020, 16:040 Более тысячи обращений от псковичей поступило в «Семейную приемную» за год
05.06.2020, 16:001 Цены на билеты в филармонию не вырастут для псковичей 05.06.2020, 15:352 Региональным главкам МВД поручили обеспечить безопасность на общероссийском голосовании 05.06.2020, 15:300 «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой. ВИДЕО 05.06.2020, 15:230 В ВОЗ позитивно оценили широкий охват тестированием на коронавирус в России
05.06.2020, 15:120 Псковская ГРЭС начала подготовку к ремонту тепловых сетей 05.06.2020, 15:114 В «Магнитах» кефир, молоко и сметана «Прасковья Молочкова» можно приобрести по сниженным ценам 05.06.2020, 15:050 ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов 05.06.2020, 14:590 Дистанционные мошенники лишили жителей Псковской области более 350 тысяч рублей
05.06.2020, 14:540 Четыре междугородных маршрута возобновятся с 6 июня в Псковской области 05.06.2020, 14:500 Плавучую сцену для фестиваля «Музыка на воде» привезут из Бугрово 05.06.2020, 14:401 «Псковпассажиравтотрансу» в кратчайшие сроки предоставят субсидию для выплаты зарплат 05.06.2020, 14:360 Елизавета Барышникова не исключила отмену массовых мероприятий в День города Пскова
05.06.2020, 14:340 Экскаваторщик из Псковской области выиграл в лотерею загородный дом 05.06.2020, 14:310 «Гражданский экзамен» предлагают сдать жителям Псковской области 05.06.2020, 14:280 «Лавандовая ночь» и «Золото Вены» могут пройти в Пскове в конце июля 05.06.2020, 14:223 В Псковской области проходит акция «Росгвардия. Книги детства»
05.06.2020, 14:150 Псковский симфонический оркестр планирует вернуться к репетициям в конце июня 05.06.2020, 14:070 Подразделение по делам несовершеннолетних в Пскове отметило 85-летие 05.06.2020, 14:000 Как купить квартиру, сэкономив время, нервы и деньги: ТОП-7 советов псковичам 05.06.2020, 13:541 Елизавета Барышникова: Мы возвращаем огромное количество средств за билеты
05.06.2020, 13:480 Киноактер Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни 05.06.2020, 13:481 Дезинфекцию администрации Великих Лук провели сотрудники МЧС 05.06.2020, 13:320 Композицию митрополита Тихона «Метаморфозы» покажут онлайн 6 июня 05.06.2020, 13:260 Духовный путь псковского «дивизионного батюшки». ФОТО
05.06.2020, 13:201 Московские медики готовы помочь в организации ковид-центра в Великих Луках 05.06.2020, 13:200 «Лада» побывала в кювете после столкновения с «Мерседесом» на Рижском проспекте. ФОТО 05.06.2020, 13:109 Депутат Алексей Федоров: Я не вижу ничего негативного ни в одной поправке в Конституцию 05.06.2020, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой
05.06.2020, 12:430 Более 137 тонн кормов для животных прошли ветконтроль на границе в Псковской области 05.06.2020, 12:310 Промокоды как инструмент для выгодных покупок в режиме онлайн 05.06.2020, 12:200 На закрывающемся с 8 июня участке улицы Герцена в Пскове возможны археологические раскопки 05.06.2020, 12:140 В Пскове дан старт конкурсу детского рисунка «Моя Россия»
05.06.2020, 11:550 Новый сервис МегаФон позволяет слушать подкасты, не расходуя мобильный трафик 05.06.2020, 11:540 В Кунье по «горячим следам» раскрыта кража из иномарки 05.06.2020, 11:481 Псковский травмпункт временно переедет из горбольницы 05.06.2020, 11:390 Участок улицы Леона Поземского закроют с 8 июня в Пскове
05.06.2020, 11:385 «Единая Россия» поддержала Новоржевский район в период коронавируса 05.06.2020, 11:181 Администрация Псковской области оплатит похороны умершего от COVID-19 врача 05.06.2020, 11:125 Директор порховского филиала «Псковпассажиравтотранса» присвоил около 5 тонн ГСМ 05.06.2020, 11:032 В Псковском ковид-центре на аппаратах ИВЛ находятся 7 человек
05.06.2020, 11:030 В России может появиться «развлекательный» омбудсмен 05.06.2020, 10:576 Детские сады частично закрыты в трех городах Псковской области из-за COVID-19 05.06.2020, 10:540 Спектакль «Дом. Дочь. Дорога» смогут посмотреть псковичи онлайн 05.06.2020, 10:440 Пскович предложил не арендовать, а покупать камеры фотовидеофиксации
05.06.2020, 10:422 Девять человек заболели коронавирусом в островском отделении ПФР 05.06.2020, 10:392 51 сотрудник Великолукского мясокомбината заразился коронавирусом 05.06.2020, 10:350 Почти всем российским школьникам на дистанционном обучении понадобилась помощь родителей 05.06.2020, 10:330 Из-за вспышек коронавируса в Псковской области заболели 38 медработников
05.06.2020, 10:250 Самая высокая заболеваемость COVID-19 в регионе зафиксирована в Дновском и Плюсском районах 05.06.2020, 10:210 Чем занять ребенка на даче: обзор товаров в магазинах, советы и лайфхаки 05.06.2020, 10:1618 Псковский губернатор заявил о необходимости переходить к штрафам для нарушителей ограничительных мер  05.06.2020, 10:151 Почти 700 млн рублей направлено на выплаты псковским семьям с детьми от 3 до 16 лет
05.06.2020, 10:140 «Подстрочник»: Как будут проходить Дни пушкинской поэзии и русской культуры, расскажет Елизавета Барышникова 05.06.2020, 10:096 Новая вспышка коронавируса произошла в островском отделении Пенсионного фонда 05.06.2020, 10:040 Территория Остенской школы преобразилась благодаря профсоюзному проекту «Наедине с природой» 05.06.2020, 09:570 Интерактив: Жителям Заплюсья приходится дышать канализационными стоками
05.06.2020, 09:510 Марихуану нашли в надворных постройках у жителя Невеля 05.06.2020, 09:440 Четыре артснаряда обезвредили псковские саперы 05.06.2020, 09:370 Порховская прокуратура нашла нарушения закона в сфере закупок 05.06.2020, 09:370 В Пскове включили новый временный светофор на улице Труда
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.