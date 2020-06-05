Общество

Визуальный мусор или современный подарок: горожане спорят о новом «сердце» на реке Пскове

Уродством и плагиатом называют одни псковичи конструкцию «Я люблю Псков», пока другие стирают пальцы, лайкая новости о ее установке. «Убожество», «Перед туристами стыдно», «Бесплатная реклама под соусом подарка». Это подписчики группы ПЛН «ВКонтакте» не стесняются в выражении чувств по поводу установки конструкции «Я люблю Псков». Кто бы сомневался! Появившийся 3 июня над рекой Псковой декоративный знак одним сильно понравился, а других поверг в ужас - все в исконно псковских традициях. Поставленная напротив университетского общежития конструкция стала подарком городу от частной фирмы, где занимаются лазерной резкой по металлу. Немного вот и для города нарезали. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера разбиралась, не постигнет ли конструкцию такое же бесследное исчезновение, какое год назад произошло с сердцем на Великой.

Пусть сделают красиво

«Некрасивой железной вещью» называет конструкцию архитектор Ирина Голубева, заместитель председателя реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Она акцентирует внимание на позиции главного архитектора области Евгения Шапкина, который не раз заявлял, что Псков загружен визуальным мусором, плохими вывесками и объявлениями. К визуальному мусору Ирина Голубева относит и эту конструкцию.

Спортсмен Александр Кузьмин стал одним из первых, кто сделал фото в новой локации.

«Конструкция не несет в себе художественной ценности, не вписана в ландшафт и среду, резко контрастирует с памятниками, на которые накладывается. Это жесткая, абсолютно недизайнерская, штампованная форма. Материал ужасный, он сюда совсем не годится, это все совсем не идет к нашему историческому центру. Я просто в шоке. Конечно, приезжему народу все равно на каком фоне фотографироваться. Но разве можно навязывать людям такую декорацию на фоне Троицкого собора? Понятен интерес ее изготовителей в рекламе. Пускай тогда сделают красиво!»

Ирина Голубева подчеркивает, что помимо эстетической есть еще и законодательная проблема. Она намерена обратиться с письмом в областной комитет по охране объектов культурного наследия.

«Будем заявлять о том, что это ошибка. Здесь зона охраняемого природного ландшафта. В прошлом году был скандал с батутами и торговыми павильонами. По закону, здесь могут стоять малые архитектурные формы: фонари, скамейки, урны. Они функциональны, для чего-то существуют. А это для чего? Чтобы фотографироваться? Такого назначения в законе не указано», - безжалостна специалист.

Так видят

Те, кому «вещь» понравилась, в полемику не вступают. Делают аватарки на фоне знака и ставят лайки, их число под новостью об установке конструкции в нашей группе стремительно приближается к 700 - идем на рекорд!

Ещё одну аватарку для соцсетей сделал пскович Вадим Тетерин.

Кристина Кобызь, председатель городского комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму, поясняет, что место выбирала специально созданная комиссия. Искали красивый вид, который конструкция при этом не заслонила бы.

«Здесь можно сфотографировать со знаком - в трендах современного мира - или без знака, место это позволяет. Это современный яркий знак, как в других городах. Понятно, что мы гордимся древней историей и везде ее пропагандируем, но и идем в ногу со временем тоже. Знак — подарок современных предпринимателей, вот так молодые люди видят его», - говорит Кристина Кобызь.

В состав комиссии, которая согласовывала установку конструкции, входили представители городского и областного комитетов по туризму, областного комитета по охране объектов культурного наследия, управления городского хозяйства. Кристина Кобызь призывает псковичей бережно относиться к подарку и обещает, что скоро на него будет направлена камера видеонаблюдения.

«Главное, чтобы не было свинюшек, которые вставали бы на знак и рисовали бы на нем черным фломастером, чтобы все псковичи любили город, как мы, и гордились им», - заключила Кристина Кобызь.

Ну стоит и стоит

Фирма, подарившая знак, обещает в случае необходимости его подкрасить. Работа по изготовлению конструкции заняла три недели.

Над изготовлением знака работали три недели. Фото пресс-службы муниципалитета.

«Хочется, чтобы в городе было место для фотографирования. Во многих городах есть этот знак, почему в Пскове нет? Пускай будет, - говорит представительница компании Александра, она просит не называть свою фамилию после прочитанного в сети негатива. - Пишут, что у администрации появились деньги. Наша компания решила сделать подарок, купить металл, покрасить и просто подарить городу, чтобы люди радовались, приходили на современное место встречи, а не только к памятнику Ленину. Мы лично всем довольны! Главное, что администрация нашу инициативу оценила, как и большинство людей».

Архитектор Владимир Шуляковский стоит на примирительной позиции. После просьбы Псковской Ленты Новостей о комментарии, он съездил на место, лично оценить новый элемент городской среды.

«Во-первых, сделано хорошо, качественно, железо гладенькое, красочка качественная, - поделился Владимир Шуляовский впечатлениями. - Во-вторых: стоит и стоит. Не могу сказать, что знак сильно огорчил меня. Кто-то скажет, что он заслоняет собор, но я бы предложил отойти вправо или влево на два шага. Не могу также сказать, чтобы знак сильно радовал. Какого-то особого своеобразия в этом нет, тема популярная во всех городах. Как одинаковые кроссовки у всех на ногах. Эксклюзив захватывает больше, чем типовая вещь. Но если радует кого-то, ну и на здоровье».

Посмотрим, надолго ли задержится новое сердце на берегу Псковы. Вспомним, как прошлым летом на Великой установили «Семейное дерево сердец», открыв кованую скульптуру с помпой на Форуме молодых семей. Быстро выяснилось, что скульптура стоит без каких-либо согласований, после чего было заявлено, что сердце не открыли, а презентовали.

Прошлогоднее сердце простояло на Великой всего несколько дней.

С набережной подальше конструкцию убрали, «чтобы довести до ума». На прежнее место «сердце деревьев» (так было бы конструкцию назвать правильнее) уже не вернулось, а было спрятано во дворе Дворца бракосочетаний. Так сказать, не для широкой публики. Так что к новому сердцу пусть поспешат те, кому оно пришлось по душе - сложно угадать, где мы можем найти его уже завтра.

Юлия Магера