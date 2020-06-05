Визуальный мусор или современный подарок: горожане спорят о новом «сердце» на реке Пскове

Уродством и плагиатом называют одни псковичи конструкцию «Я люблю Псков», пока другие стирают пальцы, лайкая новости о ее установке. «Убожество», «Перед туристами стыдно», «Бесплатная реклама под соусом подарка». Это подписчики группы ПЛН «ВКонтакте» не стесняются в выражении чувств по поводу установки конструкции «Я люблю Псков». Кто бы сомневался! Появившийся 3 июня над рекой Псковой декоративный знак одним сильно понравился, а других поверг в ужас - все в исконно псковских традициях. Поставленная напротив университетского общежития конструкция стала подарком городу от частной фирмы, где занимаются лазерной резкой по металлу. Немного вот и для города нарезали. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера разбиралась, не постигнет ли конструкцию такое же бесследное исчезновение, какое год назад произошло с сердцем на Великой.
«Некрасивой железной вещью» называет конструкцию архитектор Ирина Голубева, заместитель председателя реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Она акцентирует внимание на позиции главного архитектора области Евгения Шапкина, который не раз заявлял, что Псков загружен визуальным мусором, плохими вывесками и объявлениями. К визуальному мусору Ирина Голубева относит и эту конструкцию.
Спортсмен Александр Кузьмин стал одним из первых, кто сделал фото в новой локации.
«Конструкция не несет в себе художественной ценности, не вписана в ландшафт и среду, резко контрастирует с памятниками, на которые накладывается. Это жесткая, абсолютно недизайнерская, штампованная форма. Материал ужасный, он сюда совсем не годится, это все совсем не идет к нашему историческому центру. Я просто в шоке. Конечно, приезжему народу все равно на каком фоне фотографироваться. Но разве можно навязывать людям такую декорацию на фоне Троицкого собора? Понятен интерес ее изготовителей в рекламе. Пускай тогда сделают красиво!»
Ирина Голубева подчеркивает, что помимо эстетической есть еще и законодательная проблема. Она намерена обратиться с письмом в областной комитет по охране объектов культурного наследия.
«Будем заявлять о том, что это ошибка. Здесь зона охраняемого природного ландшафта. В прошлом году был скандал с батутами и торговыми павильонами. По закону, здесь могут стоять малые архитектурные формы: фонари, скамейки, урны. Они функциональны, для чего-то существуют. А это для чего? Чтобы фотографироваться? Такого назначения в законе не указано», - безжалостна специалист.
Те, кому «вещь» понравилась, в полемику не вступают. Делают аватарки на фоне знака и ставят лайки, их число под новостью об установке конструкции в нашей группе стремительно приближается к 700 - идем на рекорд!
Ещё одну аватарку для соцсетей сделал пскович Вадим Тетерин.
Кристина Кобызь, председатель городского комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму, поясняет, что место выбирала специально созданная комиссия. Искали красивый вид, который конструкция при этом не заслонила бы.
В состав комиссии, которая согласовывала установку конструкции, входили представители городского и областного комитетов по туризму, областного комитета по охране объектов культурного наследия, управления городского хозяйства. Кристина Кобызь призывает псковичей бережно относиться к подарку и обещает, что скоро на него будет направлена камера видеонаблюдения.
«Главное, чтобы не было свинюшек, которые вставали бы на знак и рисовали бы на нем черным фломастером, чтобы все псковичи любили город, как мы, и гордились им», - заключила Кристина Кобызь.
Фирма, подарившая знак, обещает в случае необходимости его подкрасить. Работа по изготовлению конструкции заняла три недели.
Над изготовлением знака работали три недели. Фото пресс-службы муниципалитета.
«Хочется, чтобы в городе было место для фотографирования. Во многих городах есть этот знак, почему в Пскове нет? Пускай будет, - говорит представительница компании Александра, она просит не называть свою фамилию после прочитанного в сети негатива. - Пишут, что у администрации появились деньги. Наша компания решила сделать подарок, купить металл, покрасить и просто подарить городу, чтобы люди радовались, приходили на современное место встречи, а не только к памятнику Ленину. Мы лично всем довольны! Главное, что администрация нашу инициативу оценила, как и большинство людей».
Архитектор Владимир Шуляковский стоит на примирительной позиции. После просьбы Псковской Ленты Новостей о комментарии, он съездил на место, лично оценить новый элемент городской среды.
Посмотрим, надолго ли задержится новое сердце на берегу Псковы. Вспомним, как прошлым летом на Великой установили «Семейное дерево сердец», открыв кованую скульптуру с помпой на Форуме молодых семей. Быстро выяснилось, что скульптура стоит без каких-либо согласований, после чего было заявлено, что сердце не открыли, а презентовали.
Прошлогоднее сердце простояло на Великой всего несколько дней.
С набережной подальше конструкцию убрали, «чтобы довести до ума». На прежнее место «сердце деревьев» (так было бы конструкцию назвать правильнее) уже не вернулось, а было спрятано во дворе Дворца бракосочетаний. Так сказать, не для широкой публики. Так что к новому сердцу пусть поспешат те, кому оно пришлось по душе - сложно угадать, где мы можем найти его уже завтра.
Юлия Магера