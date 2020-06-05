Общество

Более тысячи обращений от псковичей поступило в «Семейную приемную» за год

В Псковской области в рамках реализации федерального партийного проекта «Крепкая семья» работает «Семейная приемная». За год региональный координатор партпроекта, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», глава Пскова Елена Полонская провела 22 личных приема граждан. От псковичей приняты 154 письменных, 312 устных и порядка 600 обращений в различных социальных сетях.

Большинство вопросов касалось благоустройства (40%), по поводу улучшения жилищных условий поступило 25% обращений, 27% - это вопросы, связанные с введением ограничительных карантинных мероприятий пандемии коронавируса, 8% - различные вопросы личного характера, например, устройство ребенка в дошкольное учреждение, получение социальных льгот для семьи, получение медицинской помощи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Все обращения были проработаны. Для принятия эффективных решений во время приемов мы приглашали специалистов ресурсоснабжающих организаций, ПФР, соцзащиты, других государственных и муниципальных ведомств. По вопросам благоустройства придомовых территорий вплотную велась работа со старшими МКД для формирования и подачи документов для участия в партпроекте «Городская среда». По вопросам благоустройства, утилизации листвы и веток, по вывозу мусора были проведены круглые столы с участием представителей управляющих организаций и компании «Мехуборка» для принятия более эффективных решений. По каждому вопросу мы нашли конкретное решение. И это очень важно, потому что порой люди годами ждут помощи, не зная, в какие двери стучаться. А помощь рядом!» - отметила Елена Полонская.

Многие вопросы решались в так называемом «ручном режиме». К примеру, маме ребенка с ограниченными возможностями здоровья помогли с местом в детском саду компенсирующего вида, а псковичу - инвалиду по зрению - с установкой поручня к крыльцу подъезда.

Кроме того, в большом количестве решались вопросы, связанные с введение ограничительных мер по коронавирусу - это помощь в получении единовременных выплат, в оформлении пособий по безработице, получении льготных препаратов, оформлении документов семьям для признания их малоимущими, а также консультационная помощь.

Среди обращений были и такие, как помощь в получении земельного участка многодетной семье и кадастровое оформление, в вопросах ремонта балкона, установки дорожного знака с наименованием населенного пункта и ограничением скорости, грейдирования дорог, вывоза мусора, улучшения жилищных условий семьям с детьми-инвалидами, получения лекарства, не входящего в перечень льготных, и других.

Кроме того, Елена Полонская напомнила о реализации проекта «Родительская экспертиза», который был инициирован в Пскове год назад и распространился на другие регионы.

«Наши активисты партпроекта «Крепкая семья» стали инициаторами и разработчиками подпроекта «Родительская экспертиза». В Пскове 250 родителей приняли участие в родительской экспертизе 27 школ. Наши инициативы по мониторингу и улучшению качества питания школьников, а также выделение дополнительного финансирования на питание школьников нашли поддержку на федеральном уровне, и они не остались на бумаге, а претворились в жизнь. К слову, и «Семейная приемная» также «родилась» в Пскове, а затем наш опыт переняли и другие регионы», - отметила Елена Полонская.

Напомним, «Семейная приемная» открыта каждый четвертый четверг месяца по адресу: улица Гоголя, 9. Семьи могут обратиться с волнующими их вопросами, получить консультации и поддержку. Предварительная запись возможна по телефону 8(8112)66-25-12.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет - создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.