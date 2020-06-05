Общество

Учреждения ПФР в Псковской области работают в особом режиме

Учреждения ПФР в Псковской области работают в особом режиме. В условиях распространения коронавирусной инфекции в отделении, управлениях и клиентских службах ПФР во всех районах усилены меры санитарной обработки помещений: несколько раз в день проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений, очистка воздуха.

Все сотрудники на своих рабочих местах обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. В течение рабочего дня сотрудникам дважды измеряется температура, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

В кабинетах и кабинках для приема граждан соблюдается необходимая безопасная дистанция.

Все сотрудники учреждений ПФР области ответственно относятся к соблюдению профилактических мер по предупреждению распространения инфекции, отметили в реготделении.

До населения области доведена информация о том, что прием граждан в клиентских службах ПФР ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует регистрации на портале госуслуг.

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Помимо этого, записаться можно по телефонам горячей линии управлений и клиентских служб Пенсионного фонда РФ по Псковской области. Телефоны указаны на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».