Общество

Трудовая инспекция рекомендует псковичам требовать у работодателя экземпляр договора

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает работникам и работодателям о необходимости заключения трудового договора при оформлении трудовых отношений.

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора остается у работника, другой хранится у работодателя. Факт получения экземпляра трудового договора работником удостоверяется его подписью на экземпляре, хранящемся у работодателя.

Договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома либо по поручению работодателя.

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

Прием на работу оформляется приказом работодателя. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись также в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.

В трудовом договоре в обязательном порядке указываются:

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших трудовой договор;

трудовая функция - работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы;

дата начала работы, а если заключается срочный трудовой договор - срок его действия и причины, послужившие основанием для заключения такого договора;

условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты;

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда;

режим рабочего времени и времени отдыха;

место работы, с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения;

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы - подвижной, разъездной, в пути, либо другой;

условия труда на рабочем месте;

условие об обязательном социальном страховании работника;

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

В соответствии со статьей 64 ТК запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.