Трудовая инспекция рекомендует псковичам требовать у работодателя экземпляр договора

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает работникам и работодателям о необходимости заключения трудового договора при оформлении трудовых отношений.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора остается у работника, другой хранится у работодателя. Факт получения экземпляра трудового договора работником удостоверяется его подписью на экземпляре, хранящемся у работодателя.
Договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома либо по поручению работодателя.
Прием на работу оформляется приказом работодателя. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись также в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.
В трудовом договоре в обязательном порядке указываются:
В соответствии со статьей 64 ТК запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.