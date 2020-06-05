Общество

«Акценты» Донецкого: COVID-19 атакует, отчет губернатора Ведерникова и культура-онлайн

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Ковид разбушевался. Эпидемиологическая обстановка в Псковской области резко ухудшилась.

«Лайф плюс онлайн». Депутаты регионального парламента утвердили отчет губернатора Ведерникова о работе за 2019 год.

Смотри не хочу. Главные культурные события Псковщины переместились в онлайн.

Все мы так или иначе, кто в большей, кто в меньшей мере, - жертвы коронавируса. В этом упрямом факте вот два с половиной месяца кряду убеждается всякий житель России, посаженный под «домашний арест» самоизоляции и принудительного ношения масок. Что уж говорить о тех, кому поставили внушающий панику диагноз? А о тех, кто погиб от болезни, остается только скорбеть.

Люди продолжают заражаться, болеть и, к сожалению, погибать. 3 июня умер от коронавируса врач-реаниматолог из Опочки Алексей Поднебесный, приехавший в Псковскую городскую больницу, где организован COVID-центр, помогать коллегам бороться с заразой. «Светлая ему память. Псковичи, помянем его добрым словом. Еще на одного хорошего человека стало меньше», - написал на своей странице «ВКонтакте» анестезиолог Алексей Смолин. В списке памяти на сегодняшний день значится более трехсот медработников, погибших от коронавируса в России. Это не только доктора, но и медсестры, санитары, лаборанты.

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Эпидемиологическую ситуацию в нашем регионе можно охарактеризовать как тревожную. Гибридный карантин, или так называемая «самоизоляция», которая, как мы понимаем, и не карантин вовсе, дает свои печальные результаты. Статистика заражений, увы, растет, ни о каком «плато» пока говорить не приходиться. В четверг на совещании с медиками глава региона Михаил Ведерников заявил, что город Великие Луки могут закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, где коронавирус был выявлен сразу у 51 работника. В зоне риска находится полторы тысячи сотрудников «Великолукского мясокомбината».

По словам губернатора, в результате проверки Роспотребнадзора выявлены грубые нарушения режима ограничений: некоторые сотрудники мясокомбината приходили на работу с признаками ОРВИ, а руководство предприятия не обращало на эти факты никакого внимания. Цитирую: «Вспышки такого масштаба могут привести к закрытию предприятия, руководство мясокомбината ходит по краю, если это перекинется на другие предприятия, то придется закрыть не только все предприятия, но и, возможно, весь город».

Тяжелая ситуация складывается и в дошкольных учреждениях региона: так, в Пскове с 3 июня закрыт на карантин детский сад «Колобок», в котором были выявлены два заболевших с подтвержденным COVIDом, сотрудник и ребенок. Это не первый случай, до 8 июня закрыты детсады «Малышок» и «Бусинка». По этой же причине (подтвержденный диагноз работника) закрыт и детский сад в Гдове. Всего в регионе закрыто 6 детсадов.

Другими словами, расслабляться, увы, рано. Главный санитарный врач региона Александр Нестерук так и заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, цитирую: «Говорить о снятии коронавирусных ограничений в Псковской области очень рано. В случае, если ситуацию не удастся обуздать, то придется делать шаги назад. <…>. Сейчас наиболее напряженная ситуация с момента регистрации заболеваний. Я всех призываю взять себя в руки, вспомнить о правилах — ношение масок, обработка рук антисептиками, ношение перчаток, где это необходимо».

Меж тем, лето неотвратимо вступает в свои права: синоптики уже в воскресенье 7 июня обещают нам июльскую жару, которая продлится как минимум до 10 июня. А это, пусть немного, но обнадеживает: все-таки коронавирус, как и всякий грипп, относится к так называемым сезонным эпидемиям, и должен, по идее, затухнуть сам - без всякого карантина, по естественным причинам. Пример чего, в частности, показывает Дагестан, где после наступления жары, согласно официальной статистике, эпидемия резко пошла на убыль. Покажет ли нечто похожее статистика заболеваемости по Псковской области, увидим в ближайшие две недели.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил перед депутатами Псковского областного Собрания с традиционным отчетом по итогам 2019 года, который сегодня можно называть «докоронавирусным». Заседание сессии прошло в уже привычном формате «лайф плюс онлайн»: часть депутатов присутствовала на сессии живьем, но в масках, часть – онлайн из районов, тоже в масках. Губернатор выдал обстоятельный, с цифрами и выкладками, доклад плюс несколько емких формул, ставших заголовками для местных новостей, цитирую: «Все, что у нас получилось, – итог консолидированной, системной работы» и «Мы набрали достаточно высокую динамику развития».

Что случится с этой «динамикой» по итогам «коронавирусного» 2020-го – узнаем через двенадцать месяцев. Пока же можно сказать, что парламентский корпус региона в целом одобряет деятельность Ведерникова. Период демаршей и конфронтации с оппозицией остались далеко в прошлом. Только два депутата-яблочника проголосовали против одобрения отчета, остальные – за. «Абсолютное большинство депутатов готовы вас поддержать, вы можете смело на нас опираться», - прокомментировал позицию регионального парламента его спикер Александр Котов.

Что до содержания доклада, то в три минуты, его, разумеется, уместить нельзя, можно только вычленить какие-то темы, да и то вскользь. Например, здравоохранение региона пребывает в плачевном состоянии, что наглядно показал не только разбушевавшийся коронавирус, но и цифра, озвученная губернатором: госучреждения здравоохранения области укомплектованы кадрами всего на 49%. И это, несмотря на то, что в прошлом году в здравоохранение было вбухано полтора миллиарда рублей.

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Из хороших новостей: как только эпидемия пойдет на спад, официально откроется реконструированная Псковская областная библиотека, сообщил губернатор, а в июле между Псковом и Великими Луками начнет курсировать новый поезд. Еще из позитивного: 8 детских садов, 5 школ, спортивный и медицинский центры появятся в регионе к 2024 году. А после ввода в эксплуатацию экопарка на территории региона будет рекультивировано 13 полигонов твердых бытовых отходов.

Интересно было узнать также от губернатора, что 2019-й год, оказывается, вошел в историю своим рекордным турпотоком.

Регион посетило 430 тысяч человек, что на 40 тысяч человек больше, чем в 2018 году. В разрезе коронавирусных событий даже страшно предположить, в каком году следующего десятилетия этот рекорд будет побит?

И я завершаю. Завтра день рождения Пушкина, и впервые с 1967-го гда мы этот праздник встречаем не массовыми гуляниями на поляне в Михайловском, а в формате онлайн. Программа Пушкинских дней поэзии, впрочем, весьма обширна. Опять же, нет смысла перечислять и цитировать. Все ныне переместилось в интернет, и информация о событиях, и сами события. Привыкнуть, как мне представляется, к такому культурному эрзац-существованию невозможно. Приходится довольствоваться тем, что есть, до лучших времен.

Как раз в эти дни завершается и Пушкинский театральный фестиваль: зрителей ждет еще несколько трансляций, в частности, открытие виртуальной выставки и показ легендарного спектакля «Борис Годунов» Эймунтаса Някрошюса. Вот как прокомментировал в разговоре со мной предварительные итоги фестиваля один из его организаторов, арт-директор Псковской драмы Андрей Пронин, цитирую:

«Большая часть фестиваля прошла, и я в принципе доволен. Хотя сама по себе история с онлайном вынужденная. Она, понятное дело, ущербная по определению. Театр на видео – это специфическая история. К театру в интернете всегда было достаточно скептическое отношение. Считалось, что это не профессионально – судить о спектакле по записи. Теперь же критикам пришлось научиться судить о спектаклях по видео. А зрители получили возможность увидеть то, что, скорее всего, никогда бы не увидели. В подавляющем большинстве, мы показали те спектакли, которые все равно в Псков приехать не могли».

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Необходимо оговориться, что процесс подготовки онлайн-фестиваля только со стороны кажется легким: получил записи спектаклей и транслируй их на сайте. На самом деле не все так просто. Демонстрация чужого контента требует множества юридических согласований, то есть нужно было не только договориться с театрами, подготовить видео к показу, сделать для иноязычных постановок (а их в программе было немало) русские титры, но и провести большую бюрократическую работу. Все это стоит времени и денег, и тут финансовую помощь фестивалю – 400 тысяч рублей - оказал Союз театральных деятелей. Что до статистики посещений, то в среднем спектакли фестиваля-онлайн собирали от тысячи до двух тысяч зрителей, а спектакль «Отцы и дети» израильского театра «Гешер» посмотрели свыше 4000 зрителей.

Здесь еще раз процитирую Андрея Пронина: «Благодаря фестивалю, мы всерьез задумались о театре в интернете. А худрук Дмитрий Месхиев задумался о том, чтобы делать художественные съемки спектаклей, которые будут выходить на псковской сцене, как это делается в той же Англии. Все это позволит продвигать наш Псковский театр драмы как за рубежом, так и в российской глубинке». (Конец цитаты).

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий