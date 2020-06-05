Общество

Глава Псковского района посетила строящееся лесоперерабатывающее предприятие

Глава Псковского района Наталья Федорова посетила строящееся лесоперерабатывающее предприятие в деревне Спасовщина Середкинской волости.

Современное предприятие по переработке древесины и производству готовой продукции строит ООО «ОСКО-ИНВЕСТ» (создано в апреле 2015 года). Основным видом деятельности компании является глубокая переработка древесины, а основной задачей, которая стоит перед компанией, - организация производства полного цикла: лесозаготовка, переработка древесного сырья в готовую продукцию, использование отходов производства в энергетических целях, налаживание сбыта продукции конечным потребителям, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района.

На текущий момент компания приобрела в собственность промышленную площадку Спасовщина, провела земляные планировочные работы, построила биржу сырья, здание цеха лесопиления, смонтировала сушильный комплекс KATRES, закупила и поставила котельное оборудование AGRO. Также оплачены лесопильная линия STORTI Canter Group 350L (ожидается поставка), линия покетоформирования STORTI (ожидается поставка) и лесоперегружательная техника LIEBHERR (ожидается поставка).