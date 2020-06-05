Общество

В Пустошку партийцы привезли подарки для детей

В Пустошку партийцы передали для воспитанников ясельных групп МБОУ «Пустошкинский центр образования» детские игрушки. Образовательное учреждение посещают 45 детей дошкольного возраста. Мероприятие прошло в рамках совместной акции партии «Единая Россия» и Фонда «Земляки» в честь международного Дня защиты детей, который отмечался в первый день лета.

Также партийцы передали игрушки многодетной семье Жуковых, проживающей в деревне Коклино Пригородной волости Пустошкинского района. В семье воспитывается четверо детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Новые игрушки для детей - всегда праздник. Да и родителям, пока дети играют, это даст возможность на некоторое время переключиться на свои бытовые дела», - сказал глава волости Александр Шупилов.

Поддержать семью в период коронавируса приехал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, который выразил слова благодарности за воспитание детей.

Александр Козловский отметил, что очень важно в нынешнее непростое время уделить внимание семьям с детьми, социально-значимым учреждениям, в которых находятся дети, а также педагогам, которые тоже работают на передовой в условиях пандемии коронавируса.

«Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак нацеливает нас на адресную работу в условиях пандемии коронавируса, и мы стараемся концентрироваться на помощи людям и решении проблем. Через соцсети, обзвоны мы помогаем решать насущные проблемы, консультируем. Действует региональный волонтерский центр по оказанию помощи гражданам. Мы постарались сделать все, чтобы помогать людям в сложившейся ситуации. У нас волонтерские центры работают в каждом районе. Помощь мы оказываем людям из «групп риска», работникам сосцзащиты, медикам – передавали средства защиты, продуктовые наборы. Работу не прекращаем», - подчеркнул Козловский.

Напомним, партийцы также побывали в Новоржевском районе, где оказали поддержку медикам, детям и многодетной семье.