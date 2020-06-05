Общество

В парках и скверах Пскова провели противоклещевую обработку

В конце мая в Пскове провели акарицидную (противоклещевую) обработку парков, скверов и зеленых зон. Как сообщили в Пковской Ленте Новостей в управлении городского хозяйства администрации Пскова, объем выполненных работ составил в этом году 98,58 га.

Акарицидная обработка производилась по следующим адресам:

- дендропарк (парк у Мирожского монастыря, в том числе правый берег реки Мирожка вдоль стен Мирожского монастыря, до Детской и волейбольной площадки включительно);

- сквер по ул. Западной (в границах улиц Коммунальная, Западная, Байкова);

- сквер у гостиницы Рижская (в границах улиц Народная, Киселёва, Рижский пр.);

- парковая зона у Дома Офицеров (в границах улиц: Юбилейная, Комдива Кирсанова, Молотова);

- сквер у телецентра (нечетная сторона Рижского проспекта);

- сквер на ул. Юбилейная (между Рижским пр., и ул. Коммунальная);

- сквер на пл. Ленина;

- Детский парк (в границах: ул. Некрасова, Октябрьского пр., ул. Советской);

- сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату (в границах улиц Калинина, Советская, Кузнецкая);

- сквер у монумента "Танк Т-34" (в границах: площадь Героев-десантников, ул. 128 Стрелковой Дивизии, урез воды р.Великая);

- Ботанический сад (в границах улиц Советской, ул.Кузнецкой, Октябрьского пр.)

- сквер Кутузова (в границах: ул. Некрасова, ул. Ленина, Псковский академический театр драмы);

- сквер у церкви Николы со Усохи (районе дома №15,15а, 19,21 по ул. Советской);

- сквер у железнодорожного вокзала (ул. Вокзальная);

- сквер у автовокзала (ул. Вокзальная);

- зеленая зона по ул. Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина);

- зеленая зона на пересечении ул. Ленина и ул. Пушкина (сквер театральный);

- зеленая зона в районе Михайловской башни (между ул.Кузнецкой и ул. Свердлова);

- сквер на площади Павших борцов (пересечение ул. Кузнецкой и ул. К. Маркса);

- зеленая зона у памятного знака Героям-Десантникам (пересечение ул. Кузнецкой и ул. 128 Стрелковой Дивизии);

- сквер у дома Советов (в границах ул. Гоголя, ул. Некрасова, Октябрьского пр.);

- Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина (в границах ул. Кузнецкой, Октябрьского пр., Крепостной стены);

- территория вокруг Покровской башни (в районе пересечения ул. Воеводы Шуйского и ул. Свердлова до Крепостной стены);

- территория у памятного знака «Город Воинской Славы» (пл. Победы);

- территория у городского культурного центра (пл. Победы, д.1);

- сквер на ул. 23 Июля (пересечение ул. Вокзальной и ул. 23 Июля);

- сквер вдоль ул. Вокзальной (в районе моста - путепровода «Виадук»);

- сквер на ул. Шоссейная (в границах ул. Л. Поземского, ул. Алмазная, ул. Шоссейная);

- набережная р.Пскова от Кузнецкого до Троицкого моста (левый берег);

- набережная р.Пскова от Троицкого моста до р.Великой (левый берег);

- набережная р. Великой от р. Псковы до моста им. 50-летия Октября;

- сквер на проспекте Энтузиастов (пересечение ул. Энтузиастов и ул. Труда);

- сквер на Сиреневом бульваре (от проспекта Энтузиастов до ул. Юности);

- сквер на ул. Герцена (в районе д. №8,10 по ул. Герцена);

- сквер на улице Л. Поземского (от золотой набережной до ул. Застенной);

- сквер на ул. А. Невского (в границах ул. Л. Поземского, А. Невского, ул. Застенная);

- сквер у церкви Нерукотворного Образа (в границах: ул. Труда, ул. Первомайская, крепостная стена);

- территории в границах: ул. Труда, ул. О.Кошевого, ул. Застенная до фасада д. №19 по ул. Кошевого и №14 по ул. Труда;

- сквер на ул. Труда (в границах ул. Труда, ул. Ипподромной фасада д.№18 ул. Труда);

- парк Гагарина (территория на пересечении ул. Гущина и ул. Гдовской);

- территория вдоль правого берега реки Пскова (в границах: Гремячая башня, крепостная стена, жилая застройка);

- правый берег реки Пскова (от Кузнецкого моста до Гремячей башни);

- территория вдоль крепостной стены (от Гремячей башни до ул. Л.Поземского).