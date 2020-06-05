Общество

Мужчина устроил заплыв на матрасе по затопленной улице. ВИДЕО

В Московской области мужчина устроил заплыв на надувном матрасе по лужам, передает телеканал «Москва 24».

В Сеть попало видео, сделанное накануне в Фабричном проезде в Ивантеевке, на котором видно, как мужчина в гидрокостюме плывет под улице, которую подтопило в результате сильных дождей. Также на видео показано, как автомобиль взял его на буксир и прокатил его по затопленной улице. Телеграм-канал «Кровавая барыня» сообщает, что реакции властей пока не было - известно лишь, что водителя и пассажира ждет штраф за нарушение правил перевозки.

На Москву и Московскую область в последние дни обрушились проливные дожди. Более 470 дач в Подмосковье находится в зонах подтопления, в самой же столице 4 июня был побит рекорд по осадкам.