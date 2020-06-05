Общество

В Псковской области осужденных учат жить без наркотиков

В рамках Международного Дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в учреждениях УФСИН России по Псковской области проводится месячник профилактических мероприятий среди осужденных, направленный на профилактику борьбы с наркоманией.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в рамках мероприятий осуществляется подготовка и размещение информационно-просветительских материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от употребления наркотиков, проводятся художественно-иллюстрационные выставки «Жизнь без наркотиков».

Кроме того, в учреждениях организована трансляция через студии кабельного телевидения художественных и документальных фильмов, демонстрирующих негативное влияние наркотиков на жизнь человека, а посредством радиоэфира диктором читаются лекции по антинаркотической тематике.

Также осужденные принимают участие в акциях «Мой выбор - жизнь без наркотиков», «Мы за здоровую жизнь» в формате видеороликов и интервью, где рассказывают о своем опыте отказа от употребления наркотиков.

За активное участие в профилактических мероприятиях осужденные получат поощрения, отметили в УФСИН России по Псковской области.