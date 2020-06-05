Общество

Российский препарат от коронавируса будет бесплатным

Лекарство от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для пациентов по полису ОМС, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

«Препарат уже 11 июня поступит в российские клиники и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС», — сказал Кирилл Дмитриев.

Он также добавил, что сейчас проводятся испытания препарата для лечения на амбулаторной основе.

Кирилл Дмитриев отметил, что уже десять стран направили запросы на препарат. Это может привести к производству двух миллионов курсов в год.