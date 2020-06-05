Общество

Вопросы безопасности на голосовании по поправкам к Конституции обсудили на заседании областного избиркома

128-е заседание Избирательной комиссии Псковской области состоялось сегодня, 5 июня. В режиме видеоконференцсвязи члены комиссии обсудили график приема территориальными и участковыми избирательными комиссиями заявлений о голосовании за поправки в Конституцию РФ по месту нахождения.

Также были обсуждены вопросы подготовки и проведения голосования. Напомним, оно будет проходить почти неделю: досрочное голосование продлится с 25 по 30 июня, а основной день голосования по поправкам в Конституцию — 1 июля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, особое внимание на заседании было уделено вопросам соблюдения мер безопасности при проведении голосования в условиях коронавируса. Так, все члены УИКов и ТИКов, задействованные в приеме заявлений на голосование по месту пребывания, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками и антисептиками.

Избирательная комиссия Псковской области совместно с администрацией Псковской области прорабатывает вопрос закупки средств индивидуальной защиты для всех членов ТИКов и УИКов, общественных наблюдателей, сотрудников полиции, которые будут обеспечивать общественный порядок на участках, а также для всех участников голосования. Напомним, все, кто придет на участок, чтобы выразить свою позицию по поправкам в Конституцию, будет обеспечен защитной маской, перчатками, индивидуальной ручкой и сможет воспользоваться антисептиком - его наличие будет обеспечено на каждом участке. Все участки будут максимально часто убираться и проветриваться.

Кроме того, рассматривается возможность организации голосования вне помещений для голосования. В случае благоприятных погодных условий на улице, перед входом на участок, будут установлены специальные шатры с избирательными урнами, что позволит минимизировать нахождение людей в помещении.