Общество

Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России подготовил проект приказа о внесении изменений в порядок медицинского освидетельствования водителей. Сдавать анализы на употребление алкоголя нужно будет только в случае выявления симптомов наркологом. Соответствующий документ в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

«В пункте 6 [Медицинское освидетельствование включает в себя осмотры и обследования врачами-специалистами, инструментальное и лабораторные исследования] подпункт 9 изложить в следующей редакции: лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя (при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами)», - говорится в проекте приказа.

Ранее действующий приказ предполагал, что анализ должны сдавать все.