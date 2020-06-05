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Общество

В Псковской области усилены требования к профилактике COVID-19 среди медицинских и социальных работников

06.06.2020 10:29|ПсковКомментариев: 0

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в указ о мерах по противодействию COVID-19 внесены изменения в части усиления требований к профилактике и снижению рисков распространения COVID-19 среди медицинских и социальных работников. Данные меры направлены на предотвращение появления внутрибольничных и иных очагов заболеваемости.

Так, в медицинских организациях сотрудникам необходимо соблюдать нормы, установленные приказом Минздрава РФ от 19 марта текущего года № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Указом губернатора также установлено обязательно исполнение рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных условиях, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

В стационарных организациях социального обслуживания и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предписано осуществлять деятельность на территории Псковской области с обязательным соблюдением методических рекомендаций «Профилактика инфекционных болезней», «Коммунальная гигиена», утвержденных для данных учреждений руководителем Роспотребнадзора 6 апреля текущего года.

Дополнительно вносятся изменения в указ губернатора № 49УГ «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях». Для органов исполнительной власти региона устанавливается право контроля над соблюдением масочного режима, а также мер профилактики заболеваемости COVID-19 в подведомственных учреждениях и организациях, находящихся в сфере ведения, а также составления протоколов об административных правонарушениях из-за несоблюдения требований противовирусной безопасности.

В частности, управлению по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области поручено контролировать исполнение пунктов указа губернатора главами муниципалитетов и иными работниками органов местного самоуправления в целях недопущения появления очагов заражения COVID-19.

Полный текст указа губернатора опубликован на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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