Общество

В Великих Луках проверяют информацию об отказе в госпитализации больных коронавирусом

В Великих Луках проверяют информацию о том, что местная больница не госпитализирует больных коронавирусом. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео в Instagram.

«В социальных сетях вы давали информацию о том, что Великолукская больница не госпитализирует больных с диагнозом «COVID-19», - обратился губернатор к своим подписчикам. Он пояснил, что эту информацию проверит его заместитель Вера Емельянова и сотрудники администрации области, которые сейчас находятся в рабочей поездке в Великих Луках.

Губернатор призвал жителей Псковской области сообщать о случаях, когда им не была оказана должная медицинская помощь в связи с заболеванием коронавирусом. «Пользуясь случаем, я хочу попросить, чтобы эта информация поступала и в комментариях, в директ, на официальный сайт. Для того, чтобы мы максимально оперативно могли реагировать на нарушения, если такие нарушения будут допускаться в наших медицинских учреждениях», - заявил глава региона.