Общество

Об испытаниях и чуде духовного преображения говорили сегодня у могилы поэта в Святогорском монастыре

Сегодня, в день рождения А.С. Пушкина, в Пушкинский день России в Святогорском Свято-Успенском монастыре, у могилы поэта и некрополя Ганнибалов и Пушкиных отслужили литию по «убиенному болярину Александру». Впервые традиционная заупокойная служба проходила при минимуме присутствующих, со всеми соблюдениями санитарных норм и правил, предписанных в связи с неблагоприятными эпидемиологической обстановкой.

Фото: Пушкинский Заповедник

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, службу провел настоятель монастыря, иеромонах Василий со братией.

В своем слове у некрополя Пушкиных и Ганнибалов директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич говорил о том, что день рождения Пушкина наверное не случайно, но будто в утешение живущим, приходится на удивительное время, на дни, «…когда зрелая весна переходит в юное лето, когда всё ликует, и церковное пение сопровождается пением птиц. Это время, когда всё напоминает о вечном цветение райских садов, в которых, надеюсь Александр Сергеевич с сонмом святых сейчас пребывает». В нынешнее непростое время директор музея напомнил об испытаниях ХХ века, когда наш народ вынужден был отстаивать своё право говорить на русском языке, и о надеждах, которые всегда сопровождают путь русского человека в любые времена.

Словами о чуде духовного преображения, которое неизбывно происходит с каждым, который приходит или приезжает сюда, к Пушкину, и словами поэта: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» - завершила свое выступление у могилы поэта заместитель директора Пушкинского Заповедника Людмила Тихонова.

Запись фрагментов заупокойной службы можно посмотреть на официальной странице музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте», отметили в музее.