Общество

Грозы ожидаются в южных и восточных районах Псковской области в ближайшие три часа

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» получено предупреждение о неблагоприятном явлении. Сегодня, 6 июня, в ближайшие 3 часа местами по Псковской области, преимущественно по южным и восточным районам ожидаются грозы.

ГУ МЧС России по Псковской области дали рекомендации для жителей области.

«Если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер; не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист); во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн; отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов», - сообщили в МЧС.

Если вы оказались на открытой местности, то отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты; не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна; при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землей; при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности; во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах; во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».