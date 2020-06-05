Виталий Аршинов о заражении COVID-19: Мы принимаем бой и несем потери

Сегодня, 6 июня, в районе 9 утра глава Плюсского района Виталий Аршинов узнал, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Сейчас его транспортируют в медучреждение Пскова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал сам глава района.
«Рано утром я узнал о положительном тесте, а во второй половине дня за мной приехала карета "скорой помощи"», - рассказал Виталий Аршинов.
Глава района пояснил, что у него нет никаких симптомов заболевания - ни кашля, ни заложенности носа. «Самочувствие у меня нормальное - как обычно», - пояснил он.
«Когда на страну нападает враг, мы, как пограничная застава, принимаем бой первыми и несем потери. Враг наступил на нас с Санкт-Петербурга. Мы держались два месяца, но легковой транспорт и дачники сделали свое дело. Рано или поздно мы бы все равно увидели этот результат»,- заявил Виталий Аршинов, подчеркнув, что сказанное - это его сугубо личное мнение.
Виталий Аршинов рассказал, что у главы Порховского района Виктора Степанова тест на коронавирус также показал положительный результат.
Напомним, в администрации Плюсского района была зафиксирована вспышка коронавируса, на тот момент COVID-19 заразились 11 сотрудников администрации.