Общество

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Порховском районе

Сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей на них осуществлен профилактический рейд в Порховском районе.

В ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности в быту и листовки на тему: «Меры пожарной безопасности в весенне-летний период».

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Порховского района, основными причинами пожаров в жилом секторе.

В рамках проводимого рейда соблюдались меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ограничен прямой контакт с гражданами, применялись средства индивидуальной защиты.



