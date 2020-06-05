Что делать при обнаружении подозрительных предметов, напомнили псковичам

Полиция напоминает об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов. В области и соседних регионах нередко отмечаются случаи обнаружения гражданами сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям.
Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.
Во всех перечисленных случаях:
- ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;
- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию;
- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;
- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки.
«Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей! Объясните им, что любой предмет, найденный на улице, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья. И главное - не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными предметами!», - напоминают в УМВД.