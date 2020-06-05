Общество

Новый российский препарат от COVID-19 зарегистрирован Минздравом

Минздрав РФ зарегистрировал для применения в России еще один препарат для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

«Препарат Левилимаб (торговое наименование "Илсира") стал вторым препаратом, зарегистрированным по ускоренной процедуре», - говорится в сообщении пресс-службы.

Новый препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается одно из осложнений COVID-19 - так называемый цитокиновый шторм, сообщает «Интерфакс».

Цитокиновый шторм - избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом.

Как заявили в Минздраве, предотвращение развития цитокиного шторма крайне важно при лечении COVID-19.

Неделю назад в России было выдано первое регистрационное удостоверение на отечественный препарат для борьбы с COVID-19 - Авифавир. Производители утверждают, что при использовании лекарства симптомы коронавируса уходят вдвое быстрее. Они обещают поставить первые 60 тыс. курсов лекарства в больницы 11 июня.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что Авифавир будет поставляться для лечения пациентов в клиники бесплатно по ОМС, в том числе, некоторые частные.