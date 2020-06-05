Общество

До 12 выросло количество умерших от коронавируса в Псковской области

Количество умерших от коронавируса в Псковской области выросло до 12. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Общее количество заболевших выросло на 37 и теперь составляет уже 1269 человек.

«Динамика распространения заболевания остаётся в разумных пределах: за сутки +37 случаев. Остаются активными 4 очага: Великолукский мясокомбинат, Моринский интернат, Плюсский район и Порховская межрайонная больница (последние два пока без новых случаев). К статистике смертности добавились двое. Это женщина из Моринского психоневрологического интерната и врач-реаниматолог Алексей Поднебесный (экспертиза по нашей просьбе была завершена раньше). Число выздоровевших к общему количеству случаев остается в соотношении 1 к 3. Очень ждем перелома в пользу победивших», - написал губернатор.