В Островском районе за сутки выявлено 12 новых случаев COVID-19

12 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Островском районе. Такие данные следуют из статистики регионального штаба COVID-19.
Ранее сообщалось, что общий прирост заболевших коронавирусной инфекцией за сутки составил 37 человек. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 1269.
12 новых случаев зафиксировано за сутки в Островском районе, 8 — в Великих Луках, 7 — в Пскове, 4 — в Псковском районе. По 1 новому случаю прибавилось в шести районах: Великолукском, Дновском, Куньинском, Палкинском, Печорском и Плюсском.
Выздоровело – 458 человек, умерло – 12, проведено исследований – 27013.
Статистика по районам.