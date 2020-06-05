Общество

В Островском районе за сутки выявлено 12 новых случаев COVID-19

12 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Островском районе. Такие данные следуют из статистики регионального штаба COVID-19.

Ранее сообщалось, что общий прирост заболевших коронавирусной инфекцией за сутки составил 37 человек. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 1269.

12 новых случаев зафиксировано за сутки в Островском районе, 8 — в Великих Луках, 7 — в Пскове, 4 — в Псковском районе. По 1 новому случаю прибавилось в шести районах: Великолукском, Дновском, Куньинском, Палкинском, Печорском и Плюсском.

Выздоровело – 458 человек, умерло – 12, проведено исследований – 27013.

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Статистика по районам.