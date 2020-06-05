Общество

Более 84% лесного фонда России не учтены в государственных базах по лесным ресурсам

В государственных базах по лесным ресурсам не учтены более 84% лесного фонда России. «Нет достоверной информации» о состоянии лесного фонда на площади 967 млн га, следует из отчета Счетной палаты по итогам проверок эффективности расходования средств на лесоустройство в стране. При этом отсутствует единая информационная база об использовании лесных ресурсов, нет информации об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов в стране, а давность 84,4% материалов превышает 10 лет, передает «Росбалт».

Как отмечено в отчете, особенно проблема актуальна для субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Так, почти половина площади незаконно вырубленных лесов в 2018 году была зафиксирована на территории Иркутской области — 0,6 млн кубометров с ущербом 4,4 млрд рублей. Риски незаконной рубки связан с тем, что действующим законодательством РФ не установлено требование, согласно которому объектом аренды в целях заготовки древесины могут быть только лесные участки, в отношении которых имеются актуальные материалы лесоустройства, уточняет Счетная палата.

По оценке ведомства, для актуализации сведений о лесах в полном объеме потребуется от 14,5 млрд до 83,2 млрд рублей.