Общество

Михаил Ведерников поздравил православных с Троицей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных с Троицей.

«Поздравляю всех православных христиан с великим праздником Святой Троицы! Этот светлый, красивый и торжественный день посвящен схождению Святого Духа и символизирует обретение апостолами их предназначения – проповедовать по всему миру учение Спасителя», - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

Михаил Ведерников пожелал каждому найти свое призвание в жизни и нести свет людям.

Напомним, сегодня, 7 июня, глава псковского региона принял участие в божественной литургии, которая состоялась в Довмонтовом городе на фундаментах древних храмов XII–XIII веков. Провел богослужение митрополит Псковский и Порховский Тихон.