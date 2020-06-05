Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Нескучная самоизоляция
Дом, где хочется остаться
Правила использования газа
Найти и обезвредить
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
рывок нацпроекта «культура»
Недооцененный город
Зрелище для плебеев
Пушкинский фестиваль онлайн
 
 
 
ещё Общество 05.06.2020 13:201 Московские медики готовы помочь в организации ковид-центра в Великих Луках 07.06.2020 14:400 В пыталовской деревне продавец вновь попалась на продаже алкоголя подростку 07.06.2020 14:291 Путина просят отредактировать поправки в Конституцию 07.06.2020 14:110 Врачи советуют соблюдать меры профилактики даже тем, кто уже переболел COVID-19 07.06.2020 13:570 Михаил Ведерников поздравил православных с Троицей 07.06.2020 12:090 До +30 градусов прогнозируют завтра в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 04.06.2020 09:307 Скончался боровшийся в Пскове с коронавирусом врач-реаниматолог 04.06.2020 12:319 Стало известно имя домашнего питомца митрополита Тихона 04.06.2020 11:3029 Великие Луки могут закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате 04.06.2020 06:527 1130 человек заразились коронавирусом в Псковской области 05.06.2020 10:097 Новая вспышка коронавируса произошла в островском отделении Пенсионного фонда
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Врачи советуют соблюдать меры профилактики даже тем, кто уже переболел COVID-19

07.06.2020 14:11|ПсковКомментариев: 0

Соблюдать меры профилактики против COVID-19 надо даже тем, кто уже переболел. Антитела не всегда гарантируют защиту от повторного заражения. Об этом сообщила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Профилактика нужна даже тем, кто уже переболел этим заболеванием. Дело в том, что во время болезни синтезируются антитела, но они не всегда гарантируют защиту от повторного заражения», - сказала Малинникова.

Все граждане России должны осознать, что от каждого зависит благополучие относительно снижения распространения коронавируса, уточнила специалист. При этом, по ее словам, сегодня можно говорить, что система российского здравоохранения справляется с ситуацией.

«Ситуацию с коронавирусной инфекцией я расцениваю как объективное отражение эпидемического процесса этого заболевания и объема проводимых лечебных и профилактических мероприятий. Страна пережила сначала подъем заболеваемости, выход на плато - и постепенное уменьшение числа вновь заболевших», - отметила Малинникова.

Теги: #здоровье #минздрав #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 1204 человека
07.06.2020, 14:400 В пыталовской деревне продавец вновь попалась на продаже алкоголя подростку 07.06.2020, 14:291 Путина просят отредактировать поправки в Конституцию 07.06.2020, 14:110 Врачи советуют соблюдать меры профилактики даже тем, кто уже переболел COVID-19 07.06.2020, 13:570 Михаил Ведерников поздравил православных с Троицей
07.06.2020, 13:432 Фотофакт: «Новый» тротуар на Чудской 07.06.2020, 13:180 Вышла в свет новая книга островской писательницы «…Не поле перейти» 07.06.2020, 13:060 «Времен минувших небылицы» развернули перед интернет-туристами «Михайловское» и петербургский музей Пушкина на Мойке 07.06.2020, 12:520 Литургия состоялась в праздник Святой Троицы в Довмонтовом городе. ВИДЕО
07.06.2020, 12:300 У туристов появились новые привычки в период пандемии 07.06.2020, 12:090 До +30 градусов прогнозируют завтра в Псковской области 07.06.2020, 11:590 Более 84% лесного фонда России не учтены в государственных базах по лесным ресурсам 07.06.2020, 11:470 52-летняя женщина попалась на краже спиртного из магазина в Великих Луках
07.06.2020, 11:350 С иконой Троицы Новозаветной знакомит своих виртуальных посетителей музей-заповедник «Михайловское» 07.06.2020, 11:180 Названы регионы с самыми большими зарплатами 07.06.2020, 11:010 МЧС призывает псковичей к соблюдению правил безопасности на воде 07.06.2020, 10:441 Троица: псковский канон
07.06.2020, 10:250 Спектакль «Васса» с участием псковского актера Евгения Терских покажет театр из Петрозаводска 07.06.2020, 10:118 Песков: Если граждане РФ не поддержат поправки в Конституцию, они не вступят в силу 07.06.2020, 09:570 Видеотрансляция божественной литургии в день Святой Троицы из Довмонтова города 07.06.2020, 09:510 Более 8 тысяч снимков, сделанных с воздуха, изучаются в ходе поиска пропавшей жительницы Куньи
07.06.2020, 09:380 Стартовал онлайн-проект «Не выходя за порог…» в поддержку Дома Сафьянщикова и движения «ПсковАРТ» 07.06.2020, 09:260 Православные христиане отмечают Троицу 07.06.2020, 09:000 В Островском районе за сутки выявлено 12 новых случаев COVID-19 07.06.2020, 00:1111 До 12 выросло количество умерших от коронавируса в Псковской области
06.06.2020, 22:159 Новый российский препарат от COVID-19 зарегистрирован Минздравом 06.06.2020, 21:481 Что делать при обнаружении подозрительных предметов, напомнили псковичам 06.06.2020, 21:310 Глава Пушкиногорского района возложил цветы к могиле великого поэта 06.06.2020, 21:100 Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Порховском районе
06.06.2020, 20:410 Умерла актриса из сериала «Друзья» 06.06.2020, 20:210 Завтра жителей Псковской области ждет погода без существенных осадков 06.06.2020, 19:550 В Бежаницах автомобиль насмерть сбил женщину 06.06.2020, 19:500 Великий поэт о великой Книге: Ко дню рождения А. С. Пушкина
06.06.2020, 19:400 Серьезные травмы получили водитель и пассажир в результате ДТП в Островском районе 06.06.2020, 19:390 Великолучане жалуются на пропажу части настила на новой детской площадке 06.06.2020, 19:200 Руководитель управления проектов Патриаршего совета по культуре поздравил псковичей с днем рождения Пушкина 06.06.2020, 19:090 Богослужение на фундаментах древних храмов Довмонтова города пройдет в Пскове в Троицу
06.06.2020, 18:550 Начинается трансляция онлайн-фестиваля Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 06.06.2020, 18:301 Ущерб от пожаров в Псковской области за 2020 год превысил 33 млн рублей 06.06.2020, 18:050 Псковича, занимавшегося вырубкой леса, разыскивает полиция 06.06.2020, 17:591 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение накануне Дня Святой Троицы
06.06.2020, 17:411 Около 189 млн рублей направят на реконструкцию дороги к пункту пропуска Брунишево 06.06.2020, 17:142 «Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: Про онлайн спектакли и фестивали 06.06.2020, 16:410 В Пскове изъята фальшивая купюра 06.06.2020, 16:2017 Виталий Аршинов о заражении COVID-19: Мы принимаем бой и несем потери
06.06.2020, 16:000 В акции «Судьба человека» призывают принять участие псковичей 06.06.2020, 15:430 Георгий Василевич принимает участие во встрече Владимира Путина с деятелями культуры 06.06.2020, 15:390 Традицию выставок одного предмета в «Михайловском» продолжили online-показом альманаха «Северная звезда» 06.06.2020, 15:384 Глава Плюсского района заболел коронавирусом
06.06.2020, 15:150 В Псковской области зафиксированы кражи из квартиры, дачи и гаража 06.06.2020, 14:520 История Псковского театра драмы неразрывно связана с именем великого поэта 06.06.2020, 14:500 Великолучанин задержан при попытке украсть несколько бутылок водки 06.06.2020, 14:330 «Даму ПиК» покажет Красноярский драматический театр на Пушкинском онлайн-фестивале
06.06.2020, 14:100 Грозы ожидаются в южных и восточных районах Псковской области в ближайшие три часа 06.06.2020, 14:050 10 книг этого лета от издательства «Вольный странник» Псково-Печерского монастыря 06.06.2020, 13:510 Об испытаниях и чуде духовного преображения говорили сегодня у могилы поэта в Святогорском монастыре 06.06.2020, 13:400 Разбитую вандалами остановку привели в порядок
06.06.2020, 13:150 Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем на улице Труда в Пскове 06.06.2020, 12:5518 Михаил Ведерников: Администрацию области пытались уличить в замалчивании статистики смертности от COVID-19 06.06.2020, 12:340 В Великих Луках проверяют информацию об отказе в госпитализации больных коронавирусом 06.06.2020, 12:2132 Губернатор Псковской области объяснил резкий скачок заболеваемости COVID-19
06.06.2020, 12:200 В честь праздника Святой Троицы издательство Псково-Печерского монастыря объявило 20%-ную скидку на все книги 06.06.2020, 11:521 Участок улицы Леона Поземского закрыли в Пскове 06.06.2020, 11:440 Михаил Ведерников: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в онлайн-формате - это новые возможности 06.06.2020, 11:364 Весь июнь в «Империале» действуют скидки на творог, йогурты и молоко «Прасковья Молочкова»
06.06.2020, 11:180 На Дамбе в Пскове столкнулись два автомобиля 06.06.2020, 10:550 Пушкину, в сельцо Михайловское - благодарность поэту выразила депутат Госдумы 06.06.2020, 10:291 В Псковской области усилены требования к профилактике COVID-19 среди медицинских и социальных работников 06.06.2020, 10:262 В госархиве рассказали о снетосушильных фабриках Псковской губернии
06.06.2020, 10:037 Фотофакт: Вандалы разгромили остановку на улице Рокоссовского в Пскове 06.06.2020, 09:550 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Троицкая Родительская суббота. Божественная Литургия 06.06.2020, 09:4714 69 человек составил прирост заболевших коронавирусом в Псковской области за сутки 06.06.2020, 09:170 Оленя сбил автомобиль в Моглино
06.06.2020, 09:046 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 06.06.2020, 09:002 Первый этап реставрационных работ завершен на уникальном памятнике раннего классицизма в Порховском районе 06.06.2020, 08:050 Троицкая родительская суббота: традиции и смысл 06.06.2020, 07:110 «Радикальные решения» по выходу из карантина анонсировали в Москве
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.