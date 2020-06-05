Общество

Врачи советуют соблюдать меры профилактики даже тем, кто уже переболел COVID-19

Соблюдать меры профилактики против COVID-19 надо даже тем, кто уже переболел. Антитела не всегда гарантируют защиту от повторного заражения. Об этом сообщила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Профилактика нужна даже тем, кто уже переболел этим заболеванием. Дело в том, что во время болезни синтезируются антитела, но они не всегда гарантируют защиту от повторного заражения», - сказала Малинникова.

Все граждане России должны осознать, что от каждого зависит благополучие относительно снижения распространения коронавируса, уточнила специалист. При этом, по ее словам, сегодня можно говорить, что система российского здравоохранения справляется с ситуацией.

«Ситуацию с коронавирусной инфекцией я расцениваю как объективное отражение эпидемического процесса этого заболевания и объема проводимых лечебных и профилактических мероприятий. Страна пережила сначала подъем заболеваемости, выход на плато - и постепенное уменьшение числа вновь заболевших», - отметила Малинникова.