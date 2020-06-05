Общество

Путина просят отредактировать поправки в Конституцию

В Сети появилась еще одна петиция с требованием убрать обнуление президентских сроков из конституционных поправок. Обращение, адресованное президенту России Владимиру Путину, появилось на сайте Change.org, передает «Росбалт».

Авторы петиции отмечают, что несправедливо принимать все поправки одним пакетом и что нужно проводить голосование по обнулению отдельным пунктом с вариантами «за»/«против». Авторы петиции также требуют сохранить поправки о запрете госслужащим иметь недвижимость и банковские счета за пределами России.

Напомним, Путин объявил 1 июля днем голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. В пакете поправок есть поправка об обнулении президентских сроков.