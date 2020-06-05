Общество

Почти 88% читателей ПЛН помогали своим детям на дистанционном обучении

Почти 88% читателей Псковской Ленты Новостей помогали своим детям на дистанционном обучении, на которое школы перешли этой весной из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса проведенного в группе ПЛН «ВКонтакте».

На вопрос «А вы помогали своим детям на "дистанционке"?» «да» ответили 87,86% (948 участников опроса. Доля тех, кто помощь своим детям не оказывал, составила 12,14% (131 респондент).

Ранее Центр исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ озвучил данные, в соответствии с которыми помощь родителей во время дистанционного обучения понадобилась практически всем российским школьникам. Чаще всего родители следили за тем, что ребенок выполнял домашнее задание (63% опрошенных делали это каждый день). Почти 37% респондентов помогали своим детям с трудными предметами, 35,2% - объясняли непонятный материал после уроков, 34,3% - ежедневно помогали с домашним заданием.