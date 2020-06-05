Общество

Как вести себя на первом свидании, чтобы оно не стало последним, рассказал женщинам психолог

Практикующий психолог Михаил Лобковский дал несколько советов женщинам о том, как вести себя на первом свидании, чтобы оно не стало последним. Как он рассказал в «Инстаграме», залогом успеха станет естественное поведение.

Девушке не стоит говорить неправду. «Не надо притворяться, врать, юлить. Говорите то, что думаете. Делайте то, что хотите.Вы должны вообще не заморачиваться и чувствовать легкость», - отметил специалист.

Кроме того, не надо стараться «залезть в голову» мужчине. Не стоит пытаться понять и интерпретировать каждый его жест, а также «расшифровать» то, что он думает о вас в конкретный момент. Если возникает непонимание, лучше прямо спросить.

Также важно не скрывать, если вам что-то не понравилось, заставляя мужчину разгадывать эту загадку. Стоит прямо сказать о том, что доставляет дискомфорт, а если ситуация повторится - подумать о прекращении таких отношений.

В целом, отмечает психолог, состояние влюбленности должно доставлять удовольствие, поэтому не стоит его превращать в экзамен, в соответствии с результатами которого вам может достаться некая должность.