Общество

Алексея Панина выгнали с похорон Михаила Кокшенова

В Москве прошла церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым, который умер 4 июня в одной из столичных частных клиник. Проводить звезду советского кинематографа в последний путь пришли коллеги и родные, передает starhit.ru.

На похоронах присутствовали две жены Кокшенова, а также обе дочери. Кроме родных в крематорий приехало около 15 друзей знаменитости — столь малое количество людей объясняется тем, что по большей части все знакомые Кокшенова пожилые люди, которые из-за пандемии стараются лишний раз не выходить на улицу.

Звездными гостями стали актер Борис Токарев, знакомый по роли Сани Григорьева в фильме «Два капитана», а также Алексей Панин, который, по свидетельству очевидцев, вновь устроил скандал. Он приехал с невестой и большим букетом роз и был удивлен, что журналистов на прощании было больше, чем друзей.

Фото: mk.ru

«Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов. Еще Алла Сурикова. Но я их любил безумно! И Алла Сурикова замечательная, и Кокшенов — замечательный! Он был артистом, который работал с великими артистами, как Даль, как Высоцкий. Он — деревянный. Кокшенов, я вам правду говорю... Он был просто гениальный в том плане, что он добрый и человечески настоящий. Из-за этого я его люблю! Я ему в лицо это говорил: «Михал Михалыч, вы плохой режиссер!» — рассуждал Панин.

После этих слов он покинул ритуальный зал - якобы близкие родственники попросили его удалиться, а коллеги задавали вопросы: «Что ты там устроил?». Правда, сам Панин это отрицает: «Все это выдумки! Ничего не говорил. Раздули опять скандал. Я стоял у урны рядом с врачом Михаила Михайловича. Простился. Теперь еду домой».

Завершилась церемония около 14 часов, после чего близкие отправились на Новодевичье кладбище - урна с прахом артиста будет захоронена в фамильном склепе Кокшеновых.