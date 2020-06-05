Общество

Дмитрий Быстров призвал жителей Островского района «потерпеть и не расслабляться»

Глава Островского района Дмитрий Быстров призвал жителей муниципального образования «потерпеть и не расслабляться».

Как он отметил в своем обращении, опубликованном в соцсетях, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в нашей стране выходит на плато, по мнению экспертов ВОЗ, однако в псковском регионе пока не так все оптимистично, уровень заболеваемости по-прежнему высокий, констатировал он.

«Выход на плато сдерживают появляющиеся то тут, то там очаги коронавируса. На сегодняшний день в Псковской области их шесть. Печально, что буквально в последние дни по этой части «отличился» и наш Островский район, где это происходит уже в третий раз, - пояснил Быстров. - Практически все очаги инфекции – это профессиональные коллективы, в которых заразившиеся сотрудники контактировали не только между собой, но и с членами семьи, друзьями, знакомыми, отчего число потенциально заболевших увеличивается в разы».

Глава района напомнил, что основные причины появления очагов инфекции – это отсутствие или неполный входной эпидемический контроль на предприятии, игнорирование масочно-перчаточного режима, несоблюдение безопасной социальной дистанции. В связи с этим Дмитрий Быстров призвал всех руководителей организаций и предприятий различных ведомств и форм собственности, в том числе муниципальных, усилить контроль за соблюдением внутренних мер безопасности, свести к минимуму риски, связанные с возможной передачей вируса среди своих работников. Также глава района напомнил о персональной ответственности в этом плане каждого руководителя.

«Обращаюсь и к каждому жителю нашего города Острова и сельских поселений. По прогнозам синоптиков ближайшие дни в Псковской области будут достаточно теплыми, многие островичи уйдут в летние отпуска. В погожие дни всем хочется расслабиться, отдохнуть в общественных местах и на природе, погулять в парках и скверах, позаниматься на спортивных снарядах и тренажерах, поиграть с детьми на игровых площадках.Увы, пока до нормализации обстановки этого делать нельзя! Ситуация, связанная с ростом заболеваемости коронавирусом, этого не позволяет, - подчеркнул глава муниципалитета. - Прошу вас еще потерпеть, не расслабляться, без острой необходимости не нарушать принципа самоизоляции. Особенно это относится к людям пенсионного возраста...».

Дмитрий Быстров призвал островичей не пренебрегать элементарными правилами гигиены, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, пользоваться масками и перчатками в общественном транспорте и торговых точках, после посещения улицы тщательно мыть руки, а на воздухе не прикасаться к глазам, рту и носу. «Легкомысленность в этом отношении может привести к увеличению случаев бытового и контактного заражения коронавирусной инфекцией, а, следовательно, к резкому ухудшению санитарно-эпидемической ситуации и в районе и области в целом. Тогда руководству региона просто придется вернуться к введению ранее отмененных ограничительных мер, а не к их ожидаемому поэтапному снятию», - отметил он.