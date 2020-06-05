Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
Нескучная самоизоляция
Найти и обезвредить
Недооцененный город
Гонки по вертикали
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
Зрелище для плебеев
Телефон прямого эфира 56-73-72
Пушкинский фестиваль онлайн
рывок нацпроекта «культура»
 
 
 
ещё Общество 05.06.2020 13:201 Московские медики готовы помочь в организации ковид-центра в Великих Луках 07.06.2020 18:490 В Островском районе уже в третий раз появился очаг коронавируса 07.06.2020 18:220 Как вести себя на первом свидании, чтобы оно не стало последним, рассказал женщинам психолог 07.06.2020 17:300 Главный раввин России заразился коронавирусом 07.06.2020 17:010 Алексея Панина выгнали с похорон Михаила Кокшенова 07.06.2020 16:220 Почти 88% читателей ПЛН помогали своим детям на дистанционном обучении
 
 
 
Самое популярное 04.06.2020 09:307 Скончался боровшийся в Пскове с коронавирусом врач-реаниматолог 04.06.2020 12:319 Стало известно имя домашнего питомца митрополита Тихона 04.06.2020 11:3029 Великие Луки могут закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате 01.06.2020 12:119 946 человек заразились коронавирусом в Псковской области 03.06.2020 12:1514 53 ребенка и 19 сотрудников псковского детского сада отправлены на самоизоляцию из-за коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Дмитрий Быстров призвал жителей Островского района «потерпеть и не расслабляться»

07.06.2020 18:49|ПсковКомментариев: 0

Глава Островского района Дмитрий Быстров призвал жителей муниципального образования «потерпеть и не расслабляться».

Как он отметил в своем обращении, опубликованном в соцсетях, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в нашей стране выходит на плато, по мнению экспертов ВОЗ, однако в псковском регионе пока не так все оптимистично, уровень заболеваемости по-прежнему высокий, констатировал он.

«Выход на плато сдерживают появляющиеся то тут, то там очаги коронавируса. На сегодняшний день в Псковской области их шесть. Печально, что буквально в последние дни по этой части «отличился» и наш Островский район, где это происходит уже в третий раз, - пояснил Быстров. - Практически все очаги инфекции – это профессиональные коллективы, в которых заразившиеся сотрудники контактировали не только между собой, но и с членами семьи, друзьями, знакомыми, отчего число потенциально заболевших увеличивается в разы».

Глава района напомнил, что основные причины появления очагов инфекции – это отсутствие или неполный входной эпидемический контроль на предприятии, игнорирование масочно-перчаточного режима, несоблюдение безопасной социальной дистанции. В связи с этим Дмитрий Быстров призвал всех руководителей организаций и предприятий различных ведомств и форм собственности, в том числе муниципальных, усилить контроль за соблюдением внутренних мер безопасности, свести к минимуму риски, связанные с возможной передачей вируса среди своих работников. Также глава района напомнил о персональной ответственности в этом плане каждого руководителя.

«Обращаюсь и к каждому жителю нашего города Острова и сельских поселений. По прогнозам синоптиков ближайшие дни в Псковской области будут достаточно теплыми, многие островичи уйдут в летние отпуска. В погожие дни всем хочется расслабиться, отдохнуть в общественных местах и на природе, погулять в парках и скверах, позаниматься на спортивных снарядах и тренажерах, поиграть с детьми на игровых площадках.Увы, пока до нормализации обстановки этого делать нельзя! Ситуация, связанная с ростом заболеваемости коронавирусом, этого не позволяет, - подчеркнул глава муниципалитета. - Прошу вас еще потерпеть, не расслабляться, без острой необходимости не нарушать принципа самоизоляции. Особенно это относится к людям пенсионного возраста...».

Дмитрий Быстров призвал островичей не пренебрегать элементарными правилами гигиены, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, пользоваться масками и перчатками в общественном транспорте и торговых точках, после посещения улицы тщательно мыть руки, а на воздухе не прикасаться к глазам, рту и носу. «Легкомысленность в этом отношении может привести к увеличению случаев бытового и контактного заражения коронавирусной инфекцией, а, следовательно, к резкому ухудшению санитарно-эпидемической ситуации и в районе и области в целом. Тогда руководству региона просто придется вернуться к введению ранее отмененных ограничительных мер, а не к их ожидаемому поэтапному снятию», - отметил он.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 1226 человек
07.06.2020, 19:220 СК проверяет информацию о мужчине, лежавшем у Вечного огня 07.06.2020, 18:490 Дмитрий Быстров призвал жителей Островского района «потерпеть и не расслабляться» 07.06.2020, 18:300 О Псковском драмтеатре рассказали сегодня на НТВ 07.06.2020, 18:220 Как вести себя на первом свидании, чтобы оно не стало последним, рассказал женщинам психолог
07.06.2020, 18:120 Фотофакт: На Запсковье исчезла платная стоянка 07.06.2020, 17:482 11-й Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» перенесен на 2021 год 07.06.2020, 17:300 Главный раввин России заразился коронавирусом 07.06.2020, 17:160 Праздник жизни: как прошла Троица в Довмонтовом городе Псковского Кремля
07.06.2020, 17:010 Алексея Панина выгнали с похорон Михаила Кокшенова 07.06.2020, 16:381 Рейтинг политической активности. Маски сброшены 07.06.2020, 16:220 Почти 88% читателей ПЛН помогали своим детям на дистанционном обучении 07.06.2020, 15:571 Профком «Псковпассажиравтотранса» просит наказать «лгунов и паникеров», по вине которых предприятие несет убытки
07.06.2020, 15:370 Пьяный житель Ленобласти задержан за рулем «Оки» в Плюсском районе 07.06.2020, 15:220 Российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля 07.06.2020, 15:055 67,5% россиян доверяют Путину — ВЦИОМ 07.06.2020, 15:042 В Псковской области промышляют «коронавирусные» мошенники
07.06.2020, 14:510 Праздник Святой Троицы отметили псковичи. ФОТО 07.06.2020, 14:400 В пыталовской деревне продавец вновь попалась на продаже алкоголя подростку 07.06.2020, 14:294 Путина просят отредактировать поправки в Конституцию 07.06.2020, 14:110 Врачи советуют соблюдать меры профилактики даже тем, кто уже переболел COVID-19
07.06.2020, 13:570 Михаил Ведерников поздравил православных с Троицей 07.06.2020, 13:432 Фотофакт: «Новый» тротуар на Чудской 07.06.2020, 13:180 Вышла в свет новая книга островской писательницы «…Не поле перейти» 07.06.2020, 13:060 «Времен минувших небылицы» развернули перед интернет-туристами «Михайловское» и петербургский музей Пушкина на Мойке
07.06.2020, 12:520 Литургия состоялась в праздник Святой Троицы в Довмонтовом городе. ВИДЕО 07.06.2020, 12:300 У туристов появились новые привычки в период пандемии 07.06.2020, 12:090 До +30 градусов прогнозируют завтра в Псковской области 07.06.2020, 11:590 Более 84% лесного фонда России не учтены в государственных базах по лесным ресурсам
07.06.2020, 11:470 52-летняя женщина попалась на краже спиртного из магазина в Великих Луках 07.06.2020, 11:350 С иконой Троицы Новозаветной знакомит своих виртуальных посетителей музей-заповедник «Михайловское» 07.06.2020, 11:180 Названы регионы с самыми большими зарплатами 07.06.2020, 11:010 МЧС призывает псковичей к соблюдению правил безопасности на воде
07.06.2020, 10:441 Троица: псковский канон 07.06.2020, 10:250 Спектакль «Васса» с участием псковского актера Евгения Терских покажет театр из Петрозаводска 07.06.2020, 10:118 Песков: Если граждане РФ не поддержат поправки в Конституцию, они не вступят в силу 07.06.2020, 09:570 Видеотрансляция божественной литургии в день Святой Троицы из Довмонтова города
07.06.2020, 09:510 Более 8 тысяч снимков, сделанных с воздуха, изучаются в ходе поиска пропавшей жительницы Куньи 07.06.2020, 09:380 Стартовал онлайн-проект «Не выходя за порог…» в поддержку Дома Сафьянщикова и движения «ПсковАРТ» 07.06.2020, 09:260 Православные христиане отмечают Троицу 07.06.2020, 09:000 В Островском районе за сутки выявлено 12 новых случаев COVID-19
07.06.2020, 00:1112 До 12 выросло количество умерших от коронавируса в Псковской области 06.06.2020, 22:159 Новый российский препарат от COVID-19 зарегистрирован Минздравом 06.06.2020, 21:481 Что делать при обнаружении подозрительных предметов, напомнили псковичам 06.06.2020, 21:310 Глава Пушкиногорского района возложил цветы к могиле великого поэта
06.06.2020, 21:100 Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Порховском районе 06.06.2020, 20:410 Умерла актриса из сериала «Друзья» 06.06.2020, 20:210 Завтра жителей Псковской области ждет погода без существенных осадков 06.06.2020, 19:550 В Бежаницах автомобиль насмерть сбил женщину
06.06.2020, 19:500 Великий поэт о великой Книге: Ко дню рождения А. С. Пушкина 06.06.2020, 19:400 Серьезные травмы получили водитель и пассажир в результате ДТП в Островском районе 06.06.2020, 19:390 Великолучане жалуются на пропажу части настила на новой детской площадке 06.06.2020, 19:200 Руководитель управления проектов Патриаршего совета по культуре поздравил псковичей с днем рождения Пушкина
06.06.2020, 19:090 Богослужение на фундаментах древних храмов Довмонтова города пройдет в Пскове в Троицу 06.06.2020, 18:550 Начинается трансляция онлайн-фестиваля Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 06.06.2020, 18:301 Ущерб от пожаров в Псковской области за 2020 год превысил 33 млн рублей 06.06.2020, 18:050 Псковича, занимавшегося вырубкой леса, разыскивает полиция
06.06.2020, 17:591 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение накануне Дня Святой Троицы 06.06.2020, 17:411 Около 189 млн рублей направят на реконструкцию дороги к пункту пропуска Брунишево 06.06.2020, 17:143 «Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: Про онлайн спектакли и фестивали 06.06.2020, 16:410 В Пскове изъята фальшивая купюра
06.06.2020, 16:2017 Виталий Аршинов о заражении COVID-19: Мы принимаем бой и несем потери 06.06.2020, 16:000 В акции «Судьба человека» призывают принять участие псковичей 06.06.2020, 15:430 Георгий Василевич принимает участие во встрече Владимира Путина с деятелями культуры 06.06.2020, 15:390 Традицию выставок одного предмета в «Михайловском» продолжили online-показом альманаха «Северная звезда»
06.06.2020, 15:384 Глава Плюсского района заболел коронавирусом 06.06.2020, 15:150 В Псковской области зафиксированы кражи из квартиры, дачи и гаража 06.06.2020, 14:520 История Псковского театра драмы неразрывно связана с именем великого поэта 06.06.2020, 14:500 Великолучанин задержан при попытке украсть несколько бутылок водки
06.06.2020, 14:330 «Даму ПиК» покажет Красноярский драматический театр на Пушкинском онлайн-фестивале 06.06.2020, 14:100 Грозы ожидаются в южных и восточных районах Псковской области в ближайшие три часа 06.06.2020, 14:050 10 книг этого лета от издательства «Вольный странник» Псково-Печерского монастыря 06.06.2020, 13:510 Об испытаниях и чуде духовного преображения говорили сегодня у могилы поэта в Святогорском монастыре
06.06.2020, 13:400 Разбитую вандалами остановку привели в порядок 06.06.2020, 13:150 Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем на улице Труда в Пскове 06.06.2020, 12:5518 Михаил Ведерников: Администрацию области пытались уличить в замалчивании статистики смертности от COVID-19 06.06.2020, 12:340 В Великих Луках проверяют информацию об отказе в госпитализации больных коронавирусом
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.