Общество

СК проверяет информацию о мужчине, лежавшем у Вечного огня

СК в Приморье начал проверку после того, как появилось видео с мужчиной, лежавшим в чаше Вечного огня в городе Артем, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс в Приморье. На кадрах видно, как в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина. Он упирается ногами в звезду в центре чаши, где горит Вечный огонь. В управлении МВД по региону сообщили, что полиция проверяет видео и устанавливает личность причастного к происшествию.

«7 июня 2020 года в средствах массовой информации появилось видео, на котором мужчина сидел в чаше Вечного огня на мемориале жителям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, и курил. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка», - сообщает СУСК.