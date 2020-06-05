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Общество

В Японии изобрели защищающие от коронавируса маски для плавания

07.06.2020 19:48|ПсковКомментариев: 0

Специальную водостойкую маску, защищающую от распространения коронавируса, разработали в Японии для инструкторов школ плавания.

Изделие по форме похоже на обычную медицинскую маску, только изготовлено оно из ПВХ и имеет жесткое ребро посередине вдоль линии носа. Это помогает создать пространство для воздуха внутри маски, а при плавании вода свободно проходит через нее и не мешает плаванию. Тем не менее такие маски не рекомендуется использовать при активных заплывах на скорость, передает ТАСС со ссылкой газету The Asahi Shimbun.

Идея создать подобное средство защиты принадлежит бывшему профессиональному пловцу, главе компании Rockin Pool Дзюнъе Нисигаве. Маска предназначена главным образом для инструкторов школ плавания, поскольку они во время тренировок вступают в тесный контакт с детьми. Набор из 10 штук стоит 29800 иен (порядка 270 долларов). С момента начала производства в апреле и до конца мая по всей Японии было заказано более 16 тыс. таких наборов, и спрос постоянно растет.

Японские специалисты считают, что риск распространения коронавируса через воду крайне низкий.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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