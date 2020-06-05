Общество

Жители Псковской области вылетели из Бишкека

Около 350 россиян в воскресенье вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву. Скак сообщает РИА Новости, это следует из информации на онлайн-табло международного аэропорта Манас столицы Киргизии. По данным табло, рейс AFL1881 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Бишкек - Москва вылетел в 17.16.

Как сообщил представитель посольства РФ в Киргизии, в утвержденном списке пассажиров на вышеуказанный рейс - около 350 человек. Это граждане, которые имеют право на въезд в Россию и проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской, Саратовской, Мурманской, Самарской областях, республиках Мордовия и Карелия.

По данным киргизского республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, ранее в Бишкек из Москвы этим же бортом вернулись 460 граждан Киргизии. Все прибывшие граждане в установленном порядке помещены в обсервацию для прохождения установленных медицинских процедур, заявил РИА Новости представитель штаба.