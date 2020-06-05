Общество

Скончался глава Полновской волости Гдовского района Владимир Попов

После продолжительной болезни скончался глава Полновской волости Гдовского района Владимир Попов. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

«Вчера после продолжительной болезни не стало одного из самых неравнодушных и активных муниципальных руководителей Псковской области – главы Полновской волости, Владимира Алексеевича Попова. Не так часто можно встретить людей, которые ставят интересы окружающих и родного края выше, чем свои собственные. Это был искренний, трудолюбивый, честный человек, чей созидательный труд люди будут вспоминать еще долгие годы. Царствие небесное», - написал губернатор и выразил соболезнования родным, близким и коллегам.