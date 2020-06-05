Общество

Пскович пожаловался на неработающий туалет у Гельдтовой бани

Пскович пожаловался на неработающий туалет у Гельдтовой бани. «Стоит на прежнем месте (на задворках Гельдтовой бани), обесточен и не работает. К сведению - подобный модуль стоит порядка полумиллиона», - констатировал он в группе «Жесть по-псковски» «ВКонтакте».





«Напомню, несколько штук были закуплены непосредственно перед Ганзой, однако так и не были сданы в эксплуатацию, за исключением парочки у Троицкого собора. Будет ли решен этот вопрос администрацией города в ближайшее время, неизвестно, - заметил автор обращения. - Кстати, несмотря на то, что прогулки разрешены, в Финском парке нет ни одного туалета. Даже пластиковых кабинок».