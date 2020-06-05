Общество

37 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области за сутки

37 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области за сутки. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

«К счастью, новых вспышек на выходных зарегистрировано не было. Суточный показатель подтвержденных случаев сегодня равняется +37 – столько же, сколько и вчера», - сообщил он.

Наибольший прирост в Пскове, Порховском, Великолукском районах и в городе Великие Луки. «Радует отсутствие новых случаев из Островского района – и я благодарю всех, кто способствовал погашению очагов в муниципалитете. Будем надеяться, что следующая неделя пройдет спокойно. Берегите себя!», - отметил губернатор.

Всего на данный момент в Псковской области 1306 случаев коронавируса и 12 летальных исходов за все время пандемии. 461 человек выздоровел.