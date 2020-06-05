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Общество

Команда знатоков с участием псковича Сергея Николенко выиграла в «Что? Где? Когда?» - 6:5

07.06.2020 23:25|ПсковКомментариев: 0

Четвертая игра летней серии «Что? Где? Когда?» состоялась на Первом канале в воскресенье, 7 июня. Команда Балаша Касумова выиграла у телезрителей со счетом 6:5, правильно ответив на шесть вопросов подряд.

В составе команды знатоков в игре принял участие уроженец Пскова, выпускник Псковского технического лицея Сергей Николенко. Он принес своей команде одно победное очко.

С самого начала игра не задалась: знатоки проигрывали со счетом 5:0. Ведущий Борис Крюк обратил внимание знатоков, что они в ходе обсуждений высказывали мало версий, хватаясь за первую, которая была озвучена. Слабую игру команды отмечали и подписчики группы «Что? Где? Когда?» «ВКонтакте». Одни списывали неправильные ответы знатоков на отсутствие капитана Балаша Касумова, другие отмечали, что вопросы были сложные и что игроки не смогли собраться.

Однако после перерыва команде удалось взять себя в руки, и знатоки выдали череду сразу из шести правильных ответов. Первое очко команде принес Михаил Скипский, на которого сегодня были возложены функции капитана команды: (Балаш Касумов не смог приехать на игру в связи с эпидемиологической ситуацией). В числе отличившихся знатоков оказался и Сергей Николенко.

Сергей играл в клубе «Что? Где? Когда?» с 2007 по 2011 год в команде Елены Потаниной. На его счету 15 игр, в одной из которых он был признан лучшим знатоком игры.

Сергей Николенко закончил СПбГУ в 2005 году по специальности «Математика». Является сотрудником лаборатории математической логики Санкт-Петербургского отделения Математического института РАН, лаборатории интернет-исследований Высшей школы экономики, преподаёт в Академическом университете РАН. Директор по научным исследованиям (Chief Research Officer) платформы Neuromation. Руководит разными проектами, много преподает, пишет статьи и старается писать книги (в основном, по признанию самого Сергея, тщетно). Любит игры - от интеллектуальных до компьютерных, учится играть на фортепиано и просто старается быть счастливым.

Первое знакомство Сергея со «Что? Где? Когда?» состоялось в 1998 году. «Помню, как четырнадцатилетнему мне срывало крышу от того, что сами Максим Поташев и Борис Бурда что-то отвечают на мои письма. О живых играх я тогда не знал (вырос во Пскове, где ЧГК-движения не было), и в живое ЧГК я пришел уже когда поступил в СПбГУ, в 2000-2001», - рассказал о себе Сергей Николенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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