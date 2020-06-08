Общество

3G в России исчезнет в ближайшие пять лет - эксперты

Через три-пять лет стандарт высокоскоростной передачи данных четвертого поколения (LTE) может полностью заменить 3G в России. Такой прогноз опубликовала газета «Известия» со ссылкой на операторов сотовой связи.

Как рассказали в пресс-службе Tele2, 4G заменит 3G в ближайшие 3-5 лет. С позицией коллег соглашаются в «Мегафоне». При этом представитель оператора допустил, что стандарт 2G, напротив, проработает еще десятилетие и будет выведен из эксплуатации позднее, чем 3G.

Эксперты соглашаются, что пандемия может стимулировать операторов к рефармингу (переиспользованию) частот из-за роста потребления контента. Разумное освобождение спектра под более совершенные поколения связи позволит пропустить больший объем трафика.

В то же время появившееся еще в 90-ых годах 2G может задержаться на гораздо больший срок на сетях операторов, чем 3G. Важным фактором, который пока не даёт возможности просто отключить 2G сети или перевести их частоты в LTE — это большое количество устройств (счетчиков и датчиков), отметил аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

Генеральный директор ComNews Group Леонид Коник считает, что сотовые операторы во всем мире уже более пяти лет обсуждают необходимость отказа как минимум от одной технологии из ряда GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), так как содержание трёх сетей одновременно для них накладно. С появлением 5G финансовая нагрузка на инфраструктуру только возрастет.