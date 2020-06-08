Общество

Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за COVID-19

Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы россиян на отпуск. Согласно результатам исследования сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», 20% респондентов решили вообще от него отказаться, сообщили РИА Новости в сервисе.

В исследовании приняли участие более 3 тысяч респондентов со всей России.

«Из-за распространения коронавируса по всему миру 30% респондентов отменили поездки за границу, а 25% опрошенных отказались и от поездок по России. 20% жителей России вовсе решили не уходить в отпуск в этом году из-за пандемии, а 12% перенесли все путешествия на осенне-зимний период», — говорится в результатах опроса.

В варианте «другое» жители России чаще всего отмечали, что изменили планы на отпуск в связи с падением доходов.

В целом влияние коронавируса на отпускные планы отметили 62% респондентов, 38% опрошенных указали, что их планы на летний отдых не изменились.