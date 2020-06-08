Общество

Для губернаторов разработают критерии оценки работы по защите населения от ЧС

Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России разработают критерии оценки эффективности работы губернаторов и региональных администраций по защите населения и территорий от ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

В настоящее время специалисты проводят анализ текущего состояния гражданской защиты и безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ. «На основании такого анализа будут определены показатели работы субъектов РФ по вопросам ГО и ЧС, а такжеразработаны методические рекомендации по оценке эффективности выполнения мероприятий позащите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующие методические рекомендации будут основываться на анализе указов президента России, постановлений правительства России и других нормативных правовых документов. Кроме того, отмечается, что результаты работы в дальнейшем могут быть направлены Минэкономразвития в форме предложений.