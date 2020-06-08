Общество

Выпускников предостерегли от мошеннических сайтов с «решениями» ЕГЭ

В период подготовки выпускников школ к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) активизируются мошеннические сайты, которые предлагают материалы экзаменов и «правильные ответы» за деньги. Об этом предупредило Роскачество, сообщает газета «Известия».

«Есть и те, кто усердно готовится, но настолько боится получить меньший балл, чем хотелось бы, что готов на всё – даже гуглить ответы и довериться незнакомцам, манящим заветными решениями. Это все заведомо ложные пути, которые часто приводят выпускников к печальным последствиям», — отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

В Роскачестве сообщили, что мошенники создают закрытые группы в социальных сетях и мессенджерах, обещая разместить якобы верные ответы на ЕГЭ, «слитые инсайдерами». Чтобы получить доступ в сообщество, школьнику предлагают перечислить на счет мошенника сумму до нескольких тысяч рублей. Кроме этого, мошенниками создаются и отдельные сайты, имеющуие аналогичную цель.

Специалисты Роскачества предупреждают, что в ходе проверок сайтов, предлагающих ответы на ЕГЭ, никто еще ни разу не обнаружил подлинные утечки.

Роскачество не рекомендует гуглить «настоящие» ответы на ЕГЭ и призывает к честной и качественной подготовке к экзаменам. Эксперты указывают, что для того, чтобы обстоятельно подготовиться к экзаменам в условиях самоизоляции, можно воспользоваться сервисами видеозвонков для занятий с репетиторами либо готовиться самостоятельно с помощью специальных сервисов для подготовки к ЕГЭ.